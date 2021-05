Welke keukenstijlen zijn er zoal?

ADVERTORIAL- Is jouw keuken al behoorlijk oud? Dan overweeg je mogelijk om deze te vervangen. Voordat je de knoop doorhakt, moet je eerst op zoek naar een nieuwe keuken. Doordat het aanbod zo ontzettend groot is, denk je mogelijk dat dit niet bepaald lastig is. Schijn bedriegt, want veel mensen vinden het niet makkelijk om een nieuwe keuken te vinden. Om het jezelf wat makkelijker te maken, raden wij je aan eerst een stijl te kiezen die jouw voorkeur geniet. In dat geval kun je namelijk filteren in het grote aanbod keukens. Weet je niet welke keukenstijlen er allemaal zijn? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst zetten wij namelijk een aantal populaire keukenstijlen voor jou op een rijtje.

Landelijke keuken

Veel huizen in ons land worden ingericht volgens de landelijke stijl. Ben je ook een groot liefhebber van deze stijl? Dan is een landelijke keuken vast en zeker iets voor jou. In zo’n keuken worden klassieke en moderne elementen met elkaar gecombineerd. Daarnaast worden er verschillende materialen gebruikt. In een landelijke keuken kom je onder meer houten elementen tegen, maar we zien vaak ook materialen als steen, gietijzer en porselein terug. Een landelijke keuken is overigens in allerlei soorten en maten te verkrijgen. Zo kun je kiezen voor een landelijke keuken met eiland, maar ook voor een hoekkeuken of rechte keuken in de landelijke stijl.

Industriële keuken

De industriële stijl zien we vandaag de dag steeds vaker terug in woningen in ons land. Deze stijl kenmerkt zich door het gebruik van robuuste materialen. Heb jij jouw woonkamer ook ingericht volgens deze stijl? Dan wil je deze stijl mogelijk wel doortrekken naar de keuken. Dit is geen probleem, want je kunt tegenwoordig namelijk een industriële keuken kopen. In zo’n keuken komen we vooral materialen als beton, steen, hout en staal tegen. Hierdoor heeft een industriële keuken een strakke uitstraling. Ben je bang dat zo’n keuken (te) kil is? Dat is niet nodig. Een industriële keuken straalt namelijk ook huiselijkheid uit.

Moderne keuken

Als je een nieuwe keuken koopt, wil je uiteraard wel met de tijd meegaan. Overweeg in dat geval een moderne keuken te kopen. Deze stijl wordt vandaag de dag gezien als één van de populairste keukenstijlen. Dit komt vooral doordat gladde oppervlakken en strakke ontwerpen typerend zijn voor een keuken binnen deze stijl. Hout en metaal zijn materialen die veel gebruikt worden bij de productie van moderne keukens. Daarnaast komen we tegenwoordig ook steeds vaker kunststof en RVS tegen in een moderne keuken. Door het gebruik van deze materialen denk je mogelijk dat een moderne keuken wat saai oogt, maar dat is niet het geval. Moderne keukens hebben doorgaans namelijk een gladde afwerking, waardoor ze toch gezellig ogen.

Design keuken

Veel mensen verwarren een design keuken met een moderne keuken. Er zijn overeenkomsten, maar deze stijlen verschillen ook wezenlijk van elkaar. Zo wordt er bij een moderne keuken vaak voor ‘standaard’ materialen gekozen, terwijl er bij een design keuken juist gewaagde keuzes gemaakt worden. Design keukens kenmerken zich bijvoorbeeld door een minimalistisch design en strak ontwerp. Daarnaast zien we vaak geometrische vormen terug in een design keuken. Voor het gebruik van

materialen gelden geen bijzonder strakke richtlijnen. Toch worden in veel design keukens materialen als hout en steen gebruikt. Eén van de voordelen van een design keuken is dat er slim wordt nagedacht over de indeling. Zo’n keuken is dus niet alleen een lust voor het oog, maar de ruimte wordt ook nog eens zo optimaal mogelijk benut.

Klassieke keuken

Vroeger werd een keuken vooral gezien als functionele ruimte, maar tegenwoordig is dit niet meer het geval. Vandaag de dag moet een keuken namelijk ook gezellig zijn. Vind je dit ook belangrijk? Kies dan voor een klassieke keuken. Dit klinkt misschien wat ouderwets, maar toch zien we deze keukens veelvuldig terug in woningen in ons land. Een klassieke keuken kenmerkt zich voornamelijk door het gebruik van natuurlijke materialen. Zo zien we in zo’n keuken bijvoorbeeld vaak hout terug. Daarnaast wordt er in een klassieke keuken meestal gebruik gemaakt van symmetrische patronen. Een ander belangrijk kenmerk van zo’n keuken is een klassiek fornuis. Veel mensen koken tegenwoordig op inductie, maar in een klassieke keuken wordt vaak een ‘ouderwets’ fornuis gebruikt.

Duitse keuken

Veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken bij een Duitse keuken. Dit komt vooral doordat deze stijl veel gelijkenissen vertoont met een aantal stijlen die we hierboven reeds uitlichtten. Zo heeft een Duitse keuken bijvoorbeeld een stoere en moderne uitstraling. Daarom bestempelen veel mensen zo´n keuken al snel als een moderne, design of industriële keuken. Toch gaat het hier echt om een compleet eigen stijl. Waarom je voor een Duitse keuken zou kiezen? Dat heeft verschillende redenen. Allereerst staan keukens uit deze stijl bijvoorbeeld bekend om het gebruik van hoogwaardige materialen. Enkele voorbeelden hiervan zijn hout, marmer en RVS. Grote voordeel is dat een Duitse keuken een lange levensduur heeft. Daarnaast kies je voor een Duitse keuken vanwege zijn strakke design. Dit maakt dat een keuken uit deze stijl prima aansluit op een moderne of industriële inrichting.