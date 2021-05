Welk smartphone hoesje biedt de beste bescherming?

Met een smartphone hoesje bescherm je jouw telefoon namelijk tegen krassen op of barsten in het scherm. Probleem is alleen dat er vandaag de dag ontzettend veel smartphone hoesjes zijn. Daarom kiezen sommige mensen lukraak een hoesje uit. Dit is niet verstandig, want mogelijk beschermt het hoesje jouw telefoon niet voldoende. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je voor jouw merk het juiste hoesje koopt. Heb je bijvoorbeeld een Samsung Galaxy a72, dan kun je het beste kiezen voor een Samsung A72 hoesje. Om jou een handje te helpen, vertellen we je hier welk smartphone hoesje de beste bescherming biedt.



Bookcase of flipcase



Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een Samsung A71 hoesje, kun je onder meer kiezen voor een bookcase of een flipcase. Met deze hoesjes bescherm je zowel het scherm als de achterkant van jouw toestel. Een bookcase en flipcase kun je vaak afsluiten met behulp van een magneet of een drukknoop.



Ondanks dat de twee hoesjes qua uitstraling veel op elkaar lijken, zijn er ook verschillen. Het voornaamste verschil zit hem in het openen en sluiten van een hoesje. Een bookcase open je namelijk van rechts naar links en een flipcase van boven naar beneden.



Met een bookcase en flipcase bescherm je jouw smartphone niet alleen, maar verhogen ook het gebruiksgemak. Je kunt er namelijk een aantal pasjes in kwijt, waardoor het niet altijd nodig is om jouw portemonnee mee te slepen.



Backcover

Vind je een bookcase of een flipcase geen fijn hoesje? Geen probleem, want je kunt ook een ander model kopen. In dat geval kom je waarschijnlijk uit bij de zogeheten backcover. Zoals de naam al aangeeft, beschermt dit smartphone hoesje voornamelijk de achterkant van jouw toestel.



Groot voordeel van een backcover is dat dit een relatief dun telefoonhoesje is. Hierdoor ligt jouw telefoon prettig in de hand en kun je hem makkelijk gebruiken. Ondanks de beperkte dikte biedt een backcover voldoende bescherming. Zo breekt een backcover bijvoorbeeld de val, waardoor de kans op barsten in het scherm een stuk kleiner is. Enige nadeel is dat dit smartphone hoesje de voorkant van jouw telefoon niet beschermt. Hierdoor kunnen er krassen in het scherm komen.