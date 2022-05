Welk beroep past bij mij?

Bijvoorbeeld bij het kiezen van het beroep dat het beste bij jou past. Deze vraag begint vaak al bij kinderen op de middelbare school, wanneer ze hun vakkenpakket moeten kiezen. Daarna tijdens het kiezen van een opleiding of studie worden veel andere keuzes al geschrapt. Maar het blijft een lastige keuze, ook nadat je afgestudeerd bent of een aantal jaar gewerkt hebt. Benieuwd hoe je kan kiezen? Lees dan verder.

Beroepskeuzetest

Veel jonge mensen doen op school een beroepskeuze test, zodat ze een richting worden gestuurd die bij ze past om eventueel later in te werken. Dit kan ervoor zorgen dat mensen iets beter weten waarom een bepaald beroep bij hen past, waardoor er veel vragen beantwoord kunnen worden. Veel (jonge) mensen hebben misschien ook helemaal geen idee wat een bepaald beroep inhoudt of welke banen er allemaal zijn in de wereld. Ook voor mensen die al een tijdje aan het werk zijn kan dit helpen.

Doe waar je goed in bent

Veel mensen herkennen waarschijnlijk wel het gevoel dat ze dingen waar ze goed in zijn automatisch leuker vinden om te doen dan dingen waar ze niet goed in zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor je werk! Daarom is het soms goed om niet alleen naar je interesses te kijken, maar juist naar je vaardigheden. Helaas komen de dingen die je leuk vind niet altijd overeen met datgene waar je goed in bent. Daarnaast is het goed om soms uit je comfortzone van je eigen regio te kijken en ook naar vacatures van Limburg tot Vacatures Groningen te kijken, ook al is het alleen al voor inspiratie.

Ander perspectief

Het kan soms ook helpen om te beginnen bij het einde. Het kan zijn dat er bedrijven zijn die je erg interessant of inspirerend vindt en graag voor zou willen werken. Het is ook een aanpak om eerst te bedenken bij wat voor bedrijf je zou willen werken en te kijken welke banen zij aanbieden. Daarnaast is het ook vervelend om je droombaan te hebben vastgesteld en er dan achter komen dat er alleen vacatures zijn aan de andere kant van het land. Om deze reden kan het verstandig om te kijken naar vacatures in de regio als je het belangrijk vind om dicht bij huis te werken.

Kortom, er zijn veel verschillende aspecten om over na te denken bij het kiezen van een (nieuw) beroep. Onthoud vooral dat het ook een super spannende en leuke tijd is om een nieuwe baan te starten!