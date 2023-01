Wel treinen, maar minder bussen door staking Arriva op donderdag

SNEEK- Ondanks de aangekondigde stakingen in het streekvervoer rijden de Arrivatreinen donderdag gewoon volgens de dienstregeling, dat meldt de vervoerder. Wel vallen er waarschijnlijk bussen uit.

Maandagnacht is onderhandeld over een nieuwe cao in het streekvervoer, maar vakbonden en werkgevers kwamen er niet uit. Vakbond FNV riep daarom op tot een staking op donderdag en vrijdag.

'Zoek alternatief vervoer'

Op het Friese spoor verwacht Arriva dat de treinen gewoon zullen rijden. Voor vrijdag ligt dat anders. Arriva adviseert reizigers om dan alternatief vervoer te zoeken. Arriva weet pas op de dag zelf welke treinen er kunnen rijden.

Mensen die donderdag en vrijdag met de bus moeten, moeten rekening houden met overlast. Arriva roept mensen op om vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen om te kijken of de bus wel of niet rijdt.

De buurtbussen, opstappers en lijntaxi's blijven wel gewoon rijden. Datzelfde geldt voor de bussen op de Friese Waddeneilanden.

Bron: Omrop Fryslân