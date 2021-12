Wel een première voor Pier21 in Duitsland

WILLEMSHAVEN- Gisteren ging de voorstelling Watt Schön! in première in Wilhelmshaven (DE). De voorstelling is een coproductie van Pier21 en Landesbühne Niedersachsen Nord. De Fries-Nederlandse versie, Wat ’n Wad, ging in première op 16 september op OBS Op ‘e Trije in Ferwert en is inmiddels ruim vijftig keer opgevoerd op scholen in Fryslân.

Wat ’n Wad/Watt Schön is een educatievoorstelling en gaat over Lotte en Sven die in de klas komen voor een onderzoek naar de aantrekkingskracht van de Wadden, in opdracht van een reclamebureau. Kinderen maken op een speelse manier kennis met de onderwaterwereld van het Wad. Tijdens de voorstelling is speciale aandacht voor de soms conflicterende belangen van toerisme en natuur, andere onderwerpen zijn duurzaam toerisme, vismigratie, plasticsoep, de ‘kleine vijf’ van de Wadden en de bijzondere reis van de paling.

Samenwerking

Pier21 heeft de voorstelling ontwikkeld in samenwerking met de Duitse partner Landesbühne Niedersachsen Nord. Frans Fuhrmann is de regisseur en Bouke Oldenhof schrijver van zowel ‘Wat ‘n Wad’ en ‘Watt Schön’. Wat ’n Wad gaat in 2022 weer spelen op scholen in Noord-Nederland.

‘We zijn heel trots op deze bijzondere samenwerking. Na ‘Kanoet’ is dit al de tweede voorstelling die we samen met Landesbühne maken. Momenteel verkennen we of we de samenwerking kunnen uitbreiden naar Denemarken, zodat beide voorstellingen in het hele waddengebied gespeeld kunnen worden’, aldus David Lelieveld, creatief producent van Pier21, en die vandaag samen met o.a. schrijver Bouke Oldenhof toch een première van hun voorstelling Wad ‘n Wad in Duitsland beleefde.