Weima & vd Werf geven zondagmiddagconcert in kerkje Goënga

Weima & vd Werf, al meer dan 25 jaar een duo

13 en 14 waren Reinout Weima en Anno van der Werf toen ze voor het eerst samen op het podium stonden, tijdens een jamsessie op het Titus Brandsma College in Bolsward. Niet veel later gebeurde dit ook nog eens met de schoolband in ‘Ons Gebouw’. Reinout moest op het laatste moment zijn 3 jaar oudere broer Freddy, zanger van de band, vervangen omdat hij zijn stem kwijt was. Anno was de gitarist van de band.

In de jaren die volgden, kwamen de twee elkaar regelmatig tegen in de bus of in de kroeg, maar stonden ze niet meer samen op de planken. Anno speelde wel in zijn eentje, maar ook in verschillende bands, waaronder ook De Wjukkels (opvolger van Wiegels Wjukkelmasine), waar Freddy Weima leadzanger van was en Reinout gastzanger op het album dat in 1995 uitkwam. Reinout ging er vaak alleen op uit met zijn gitaar, maar ook regelmatig samen met zijn broer. Het was ook Freddy die voorstelde om duo-optredens met Anno te gaan doen. Dit geschiedde op een besloten feest in de zomer van 1996 in Stania State in Oenkerk. Het optreden beviel van alle kanten en duo Weima & vd Werf was een feit.

Honderd optredens per jaar

Met meer dan honderd optredens per jaar heeft het duo inmiddels flink wat naam weten op te bouwen, zowel binnen als buiten Friesland. Er zijn vele radio- en tv- optredens gedaan en verschillende albums gemaakt, waarvan de laatste twee met eigen werk ‘Yn it Frysk’, goed voor de radiohits als ‘Do’ en ‘It komt altyd wol goed’.

Het duo speelt verder 60 jaar (pop)historie. De mannen beheersen de truc en weten wat te doen met publiek: een volledig kloppend tweetal qua muziek, beeld, spel en energie, zonder al te veel poespas. Dit heeft zijn weerslag op publiek die zij ‘on the road’ mogen begroeten!

13 november ‘22 zondagmiddagconcert om 15.00, kerk van Goënga.

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie kijk op

www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl