Weidevogelfestival Workum op 11 juni

Activiteiten en excursies

Het Weidevogelfestival is voor iedereen. Er is van alles te ontdekken over weidevogels en wat de boeren en natuurorganisaties doen voor deze vogels. Op de Greidefûgelmerk zijn diverse kramen van lokale boeren en natuurorganisaties maar er zijn ook kramen met natuurproducten​ en ambachten. In de Kultuerhús Klameare is het Skriezekafé geopend, waar diverse lezingen en workshops worden gegeven voor leek en liefhebber. Tijdens de wandel- en fietsexcursies, onder leiding van een weidevogelgids, kunnen de vogelgebieden worden ontdekt door de bezoeker. In het Kinderdorp Pikepôle kunnen kinderen meedoen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld het Weidevogel Lab, het OERRR Blote-voetenpad, poppentheater en lammetjes knuffelen. Op het festivalterrein is er akoestische livemuziek en straattheater. Voorafgaand aan het Weidevogelfestival wordt op vrijdag 10 juni een Weidevogelsymposium georganiseerd door het Collectief Sudwestkust.

Weidevogels in Friesland

Veel weidevogels trekken elk jaar naar de zuidwesthoek van Friesland, de plek waar de mooiste weidevogelgebieden van Nederland liggen. Weidevogels zoals grutto’s en kieviten zijn kenmerkend voor dit landschap en belangrijk voor de natuur. Maar helaas wordt de populatie minder. Tijdens dit festival maakt de bezoeker kennis met de verschillende soorten weidevogels, ontdekt het gebied waarin ze leven en wat de boer en natuurorganisaties doen om de populatie in stand te houden.

Meer informatie en het complete programma staat vanaf 25 mei op www.weidevogelfestival.nl