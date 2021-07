Wegwerkzaamheden tussen Sneek en Leeuwarden afgerond

Vanaf maandag 12 juli is de weg weer open voor verkeer. Dat is bijna een week eerder dan gepland. Vanaf dan rijden er dagelijks gemiddeld weer zo’n 10.000 auto’s over de vernieuwde N354. De weg door Tsienzerbuorren heeft een dorpser karakter gekregen. De weg heeft rood asfalt gekregen en aan de zijkanten is verlichting geplaatst. Dit najaar komt er nog groen langs de weg. De inrichting past zo beter bij de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

“We hebben de beschikbare ruimte in Tsienzerbuorren optimaal benut met uiteindelijk een mooi eindresultaat”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De weg is opgeschoven naar de zuidkant, zodat aan de noordkant ruimte ontstond voor een strook met klinkers die aansluit op het parkeerterrein bij het tankstation. Mensen hebben dankzij die strook meer zicht als ze hun erven op of af rijden. Ook kunnen fietsers en voetgangers nu de huizen aan de noordkant bereiken zonder per se de weg te hoeven oversteken.