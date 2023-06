Wegwerkzaamheden om doorstroom verkeer bij afslag Sneek-Oost op korte termijn te verbeteren

De afslag Sneek-Oost zorgt op werkdagen tijdens de spitsuren voor veel verkeersopstoppingen. De gemeente werkt daarom aan een nieuw verkeersplan om de verkeersdrukte beter te kunnen reguleren. Dit verkeersplan moet nog met diverse partijen besproken en afgestemd worden.“Als wethouder Mobiliteit sta ik voor de verkeersveiligheid van de inwoners en bezoekers. Voor de afslag Sneek-Oost betekent dit dat er echt wat moet veranderen. En het liefst zo snel mogelijk, maar dat moet je natuurlijk wel goed afstemmen”, legt wethouder Michel Rietman uit.

Extra rijbaan op korte termijn

De verwachting is dat de gemeente richting het einde van dit jaar een doorkijk kan geven over deze plannen. “Op korte termijn willen we al wel lucht willen creëren, en daarom hebben we ervoor gekozen alvast een relatief kleine ingreep te doen. Ondernemers hebben duidelijk aangegeven dat zij daar nu behoefte aan hebben. En ook overige verkeersgebruikers willen we daarin tegemoet komen”, gaat Rietman verder.

Rietman doelt op de werkzaamheden aan de rotonde voor tankstation Esso en de weg daarnaartoe vanaf de afrit Sneek-Oost. Zowel op een deel van de rotonde als op dit stuk weg komt er een rijbaan bij. Vanwege de onvoorziene sluiting van de Prinses Margriettunnel begin dit jaar en andere onderhoudswerkzaamheden aan de wegen, werd deze ingreep eerder uitgesteld.

Verkeershinder tijdens wegwerkzaamheden 3 juli – 28 juli

De werkzaamheden starten op maandag 3 juli en duren naar verwachting tot en met 28 juli. Tijdens de werkzaamheden zijn de afrit Sneek-Oost en de rotonde afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt via bebording ter plaatse omgeleid. Voor (brom-)fietsers is de hinder minimaal. Afhankelijk van de werkzaamheden worden zij mogelijk een stukje omgeleid. Als de werkzaamheden daarom vragen, wordt de omleiding met bebording duidelijk aangegeven.