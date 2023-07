Wegrijden na ongeluk: in deze Friese gemeente gebeurt dat het vaakst

SNEEK- Wegrijden na een ongeval is strafbaar. Toch ging het in Friesland vorig jaar vaak fout: bijna 1.700 keer werd aangifte gedaan door slachtoffers. Vooral in Leeuwarden zijn veel wegrijders. In deze gemeente werden 490 proces-verbalen opgemaakt. Dit concludeert Independer.nl op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds.

Een schutting omver rijden, tegen een geparkeerde auto aan botsen of een andere verkeersdeelnemer aanrijden: bestuurders die blik- of letselschade veroorzaken moeten zich altijd melden bij de benadeelde. Ondanks dat wegrijden strafbaar is, ging het vorig jaar vaak mis in Friesland. Er was binnen de provincie zelfs een lichte stijging van 4% ten opzichte van 2021.

In deze gemeenten de meeste misdrijven

In Leeuwarden werd het vaakst aangifte gedaan door slachtoffers, maar ook in Súdwest-Fryslân ging het vaak mis. De top 5 gemeenten in Friesland met de meeste wegrijders:

Leeuwarden: 490 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Súdwest-Fryslân: 260 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Smallingerland: 150 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Heerenveen: 120 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Waadhoeke: 105 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

Op de Friese Waddeneilanden werden in 2022 de minste proces-verbalen opgemaakt voor wegrijden na een ongeval. Op Schiermonnikoog werd zelfs geen enkele wegrijder geregistreerd. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Het volledige onderzoek is te vinden op: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/wegrijden/na/verkeersongeval