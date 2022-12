Wegen Waterpoort Boys en trainer Sido Postma scheiden

SNEEK- Het bestuur van Waterpoort Boys heeft vanmorgen bekend gemaakt dat in samenspraak met trainer Sido Postma is besloten om het lopende contract niet te verlengen en om de samenwerking na dit seizoen te beëindigen. Postma werd begin 2020 aangesteld als opvolger van de eveneens uit Sneek afkomstige Janco Croes en is momenteel op Sportcentrum Schuttersveld bezig aan zijn derde seizoen.

In zijn eerste jaar kwam vanwege corona al na een paar weken een einde aan het seizoen en mocht vervolgens alleen met de nodige beperkingen getraind worden. Het jaar daarop kende Postma met zijn team een prima voorbereiding en ging het ook in de beker alleszins redelijk. In de competitie waren de prestaties daarentegen niet om naar huis te schrijven. Eind november 2021 kwam echter de ommekeer en daaraan kwam uiteindelijk pas op 18 juni van dit jaar in Balk een einde, toen Waterpoort Boys de finale van de play offs won en naar de derde klasse promoveerde,

Dat betekende overigens niet het einde van de goede prestaties. Nadat zijn ploeg dit seizoen de poulefase van de districtsbeker noord als eerste afsloot en daarmee de KO-fase van de beker bereikte, kende Waterpoort Boys vervolgens een prima competitiestart en die wisten de geelhemden zo’n beetje de gehele eerste competitiehelft vol te houden met nu - medio december 2022 - een keurige derde plaats tot gevolg..



Niettemin hebben de Sneker club en de Sneker trainer die in de voorbije periode behoorlijk wat jonge spelers in zijn ploeg inpaste en die voor zijn dienstverband bij de geelhemden o.a. Drachten, Olyphia, Sint Annaparochie en Oldeboorn onder zijn hoede had, besloten dat de wegen na dit seizoen scheiden. Dat betekent dat Waterpoort Boys op zoek moet/gaat naar een nieuwe trainer en dat Sido Postma op zoek moet/gaat naar een nieuwe uitdaging.

