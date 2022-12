Wegdek van brug Uitwellingerga brokkelt af, kritiek op rol Rijkswaterstaat

Wethouder Michel Rietman was er duidelijk over op de raadsvergadering. "Alles wat nu gebeurt rond het aquaduct is een drama", zei hij. Sinds 14 december ligt de A7 eruit omdat een deel van het aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal omhoog komt.

Het afsluiten levert omleidingen en sluipverkeer op. Omliggende dorpen zoals Oppenhuizen en Uitwellingerga lijden er flink onder. Maar donderdag bleek dat de brug in de weg bij Uitwellingerga er ook niet goed aan toe is.

Maatregelen bij 'Top en Twel'

De wethouder werd aan het eind van de middag geïnformeerd. Door het probleem met de A7 komen ook andere knelpunten aan het licht, zoals de situatie bij Uitwellingerga.

"Het wegdek brokkelt daar af. Dat betekent dat er extra maatregelen moeten worden getroffen. Het vertragen van de snelheid, misschien wel naar één baan, misschien wel stoplichten. Misschien, misschien. Dat is het probleem op dit moment", zegt wethouder Rietman stekelig.

Kwaad op Rijkswaterstaat

Hij is niet te spreken over de rol van Rijkswaterstaat, zo geeft hij aan. "Rijkswaterstaat heeft niet op peil wat de status van het onderhoud is. Daarom trek ik ook fel van leer, omdat we oplossingen zoeken bij deze partner."

Rietman zegt geen heldere antwoorden te krijgen van Rijkswaterstaat. "We kunnen in gesprek zijn, er is echter actie nodig. Een noodbrug, een herstelplan, een oplossing."

De wethouder is kritisch: "Het onderhoud van bruggen in onze regio lijkt geen prioriteit te hebben bij Rijkswaterstaat. Het is niet alleen het aquaduct, maar ook de houten bruggen in Sneek, de brug bij Bolsward, de brug bij Spannenburg, waar letterlijk de netten onder hangen om onderdelen op te vangen die ervan af knappen. Daar is ook de brug bij Uitwellingerga bijgekomen."

Het college van Súdwest-Fryslân is geschrokken van de slechte staat van bruggen en wegen in de gemeente. Rietman vraagt zich af of het Rijk wel prioriteit geeft aan Fryslân.

Rietman: "Ik roep de minister en Rijkswaterstaat op om met een plan te komen en te onderstrepen dat ze dit met de hoogste prioriteit structureel gaan oplossen."

