WeFabric aan het Werkfestival Sneek: “We hebben een prachtig, breed georiënteerd vak, waarbij je te maken met talloze bedrijven en sectoren".

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Wefabric web & marketing doet ook mee aan het Werkfestival in Sneek. Het 10-koppige team, bestaande uit marketingspecialisten, online marketeers, webdevelopers, content creators, designers en moraalridder Manly, zijn altijd op zoek naar ambitieuze en enthousiaste werknemers. Daarnaast willen zij graag werkzoekenden en studenten enthousiasmeren om voor het web- en marketingvak te kiezen. “We hebben een prachtig, breed georiënteerd vak, waarbij je te maken met talloze bedrijven en sectoren. Iedere dag is anders en de ontwikkelingen volgen elkaar ontzettend snel op. Oftewel: een hele leuke werkomgeving voor als je van afwisseling houdt”, vertelt Svea Reekers, eigenaar & marketingadviseur bij Wefabric web & marketing.

“Wij zijn met name op zoek naar ervaren developers en online marketeers. We streven naar een goede balans binnen ons bedrijf tussen junior medewerkers - welke we enthousiasmeren en opleiden – en ervaren specialisten. Voor nu hebben we een mooie vacature voor een medior full stack developer. Als webdeveloper ben je verantwoordelijk voor diverse projecten; zo kan het zijn dat je de ene keer werkt aan een maatwerk webapplicatie, terwijl je een andere keer technische optimalisaties uitdenkt en uitvoert.”

Wefabric ontzorgt met hun team bedrijven in hun web- en marketingactiviteiten. Zij ontwikkelen maatwerk websites, webshops en webapplicaties en zorgen door middel van online marketing en content creatie voor een perfecte (online) profilering van bedrijven.

Waarom het voor Wefabric een meerwaarde is om mee te doen aan het Werkfestival? “Naast dat we een Sneeker bedrijf zijn, is het juist de diversiteit aan bedrijven die het ondernemen in Sneek zo succesvol maakt. Een web-en marketingbureau kan hierbij, naar mijn mening, niet ontbreken!"