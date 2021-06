Weet jij hoe je een co-vergiftiging kunt voorkomen?

Je ziet of ruikt CO niet, maar als je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben, zoals hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, vermoeidheid, verwarring, slaperigheid en versnelde hartslag. Je kunt er zelfs aan overlijden.



Hoe voorkom je een CO-vergiftiging?



• Ventileer: Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een rooster open of

zet een raam op een kiertje.



• Controleer: Laat verbrandingstoestelen als CV-ketel, gaskachel, open haard

of geiser minimaal één keer per jaar door een gecertificeerd vakman

controleren.



• Alarmeer: Zorg voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten: koop

en plaats een CO-melder, in ieder geval in de ruimte waar het

verbrandingstoestel zich bevindt.



Waar plaats je een CO-melder?



• In een ruimte met een verbrandingsstoestel:

Hoog aan het plafond op 1-3 meter afstand van het toestel en minimaal

30 cm van een muur.

• In overige ruimten:

Op ademhoogte (zithoogte en slaaphoogte).



Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl