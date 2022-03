Weerman Piet Paulusma op 65-jarige leeftijd overleden

HARLINGEN- Weerman Piet Paulusma is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Paulusma was meer dan 36 jaar de vaste weerman van Omrop Fryslân.

Met het overlijden van de weerman verliest Fryslân een icoon. Het vertrouwde 'Wy moatte moarn mar wer ris yn it waar sjen' zal nooit meer te horen zijn.

Paulusma was meer dan weerman. Hij zette zich jarenlang in voor allerlei organisaties en werkte vaak belangeloos mee aan maatschappelijke doelen.

Kortgeleden is hij nog koninklijke onderscheiden. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat deed hem veel, zei hij toen, al was zijn werk voor hem 'heel gewoon'.

Geen vervanger

Sinds 1985 verzorgde Piet Paulusma de weerberichten voor Omrop Fryslân. Daar heerst grote verslagenheid, zegt eindredacteur Sybren Terpstra. Hij kende Piet meer dan 40 jaar.

"In de 36 jaar dat hij weerman was bij Omrop Fryslân, heeft hij nooit verzaakt", zegt Terpstra. "In de eerste jaren was er geen vervanger en presenteerde hij het weer zelfs op zijn vakantie, vanaf de camping. Later kreeg hij een vaste vervanger op de radio en sinds een paar jaar nam zijn dochter Martsje het weerbericht op televisie geregeld van hem over."

Tijdens de Elfstedentocht van 1997 werd Paulusma landelijk bekend. Hij kreeg een vaste plek op SBS6, eerst in Hart van Nederland, en later met een eigen programma.

"Zo werd hij een promotor van Fryslân en de Friese taal", zegt Terpstra. "Zijn dagelijkse 'oant moarn' werd een begrip in heel Nederland."

Van onschatbare waarde

Paulusma was 'van onschatbare waarde' voor Omrop Fryslân, zegt Terpstra. "Hij stond altijd voor ons klaar. Bovenal was hij een bijzonder fijne man om mee samen te werken."

"Onlangs nog, met de storm Eunice, praatte Piet ons publiek ieder uur bij. Dat was kenmerkend voor Piet", zegt Terpstra, "als hij bijzonder weer zag aankomen, hing hij direct bij ons aan de telefoon. Het is bijna niet te bevatten dat daar nu een einde aan is gekomen."

In verband met het overlijden van Piet Paulusma is er om 18:00 uur een extra radio-uitzending en om 19:00 uur een extra uitzending van Fryslân Hjoed op televisie.