Weer topdebuut bij Sneker squashers

SNEEK - De Stolp 2 beschikt dit seizoen over een grote groep spelers. Voor de derde keer stelde de club een debutant op en voor de derde keer maakte hij direct impact, dit keer in de thuiswedstrijd tegen Frans Otten uit Amsterdam. Het eerste speelde uit in Drachten, waar het voor de eerste keer van het seizoen tegen een verliespartij opliep.

Verliezen is ook een mogelijkheid

Het eerste team had dit seizoen nog niet verloren, zelfs drie maal het maximaal haalbare aantal punten gescoord. In plaats van een volgende historische speelronde werd het in Drachten dit keer een gewone avond. Tristan Keenan parkeerde zijn opponent vlot met 3-0 aan de kant. Ivar van Asten had een lastige tegenstander uit de top 100 en verloor met 3-0. Ook Lukas van der Sluis had een sterke tegenstander uit de top 100. Hij begon vrijmoedig, benieuwd hoe ver hij zou komen. De eerste games wisselden ze uit, maar daarna kon Van der Sluis zijn stempel niet drukken. Met een 6-4 tussenstand was het aan Ronny Ouderkerken om de bonuspunten voor Sneek te verdienen. Hij had de ingewikkelde opgave om met 3-0 te winnen. Zijn tegenstrever en hij waren echter zeer aan elkaar gewaagd. Door een tiebreak in de derde game knap te pakken, zette hij zichzelf op een 2-1 voorsprong. In de vierde game gaf hij alles om het team op gelijke hoogte te brengen, maar dat lukte niet. De vijfde game was een formaliteit, de wedstrijd eindigde in 3-2 verlies. De eindstand van de avond kwam op 9-6. Met bonuspunten voor Drachten: 12-6. Ook dat is een mogelijke uitkomst, niets om je voor te schamen.

Topdebuut

Bij het tweede team van De Stolp deed Fons Poon (foto) voor het eerst mee. Met een beheerste techniek en kalme gedrevenheid won hij zijn eerste twee games luid en duidelijk. In de derde game werd het spannender en kwam hij even achter. Poon bleef goed squashen en kwam daardoor knap terug. Tot vreugde van zijn teamgenoten en het publiek won hij zijn eerste pot voor de club met een aansprekende 3-0. Imco Bakker speelde een stroeve pot (3-0 verlies), waarvan het hoogtepunt de spannende tweede game was die hij na diverse tiebreaks net aan verloor met 15-13. Ook de wedstrijd van Hylke Dijkstra verliep stroef. De eerste game ging nog soepel (11-8 winst), maar daarna werd het hard werken. De tweede game verloor hij en de derde werd ook weer heel spannend, zoals bij Bakker. Ook hier een 15-13 verlies. Dijkstra baalde ervan en hengelde de vierde snel naar binnen. In de beslissende vijfde wou het niet gaan stromen en trok hij aan het kortste eind: 3-2 verlies. Met een 6-5 tussenstand maakte Arnold Haakmeester het in de eerste game ook weer spannend: het werd 12-14 voor zijn lepe tegenstander. In de games erna kwam Haakmeester er niet meer aan te pas: 3-0 verlies. Eindstand 9-5, de Amsterdammers namen de bonuspunten mee de Afsluitdijk over: 12-5.

Rust

Door de herfstvakantie hebben de spelers nu even drie weken vrij, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de volgende wedstrijd. Het tweede staat na vier ronden op plek 6 van 8, buiten de degradatiezone, maar op een ruime twaalf punten afstand van nummer 5. Het team zal het gemiddeld aantal van zes punten per speelronde omhoog moeten zien te krijgen, anders wordt de zuigende werking van de degradatiezone niet minder. Op 4 november speelt De Stolp 2 in Haarlem tegen diezelfde nummer 5, een mooie kans om het verschil te verkleinen. Met een speelronde meer gespeeld staan de squashers van De Stolp 1 op een comfortabele veertien punten afstand op de nummer twee, waar ze op 4 november thuis tegen spelen. Dat belooft een spannende ronde te worden, komt dat zien.

Verslag: Xander Jongejan