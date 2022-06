Weer nieuwe woningplannen in Súdwest: 20 koopwoningen in Oosthem

SNEEK/OOSTHEM- Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met de eerste plannen van de ontwikkeling Ald Rien fase 2 in Oosthem. Het betreft een plan voor maximaal 20 koopwoningen die worden gerealiseerd met bijbehorend openbaar gebied. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage.

Wethouder Bauke Dam is enthousiast over de plannen: “De ontwikkeling van Ald Rien is een mooie impuls voor Oosthem. Daarbij is het een mooi voorbeeld van dat we als gemeente geen enkele kern op slot hebben. Daar waar het kan, bouwen we verder en creëren we woonruimte.”

Mix van vrijstaand, twee-onder-één-kap, rijwoningen en waterwoningen

Woonwijk Ald Rien is het nieuwste deel van Oosthem. De eerste fase van het gebied is inmiddels afgerond. Nu starten de plannen voor de tweede fase met ruimte voor maximaal 20 koopwoningen. In het plangebied worden zowel vrijstaande, twee-onder-één-kap- als rijwoningen toegestaan. In het noordwestelijke deel kunnen waterwoningen worden gerealiseerd.

College zet in op voorjaar 2023 voor definitieve bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee heeft ingestemd, ligt vanaf 24 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente, waarna het ontwerp bestemmingsplan zal worden opgesteld. Het college hoopt in het voorjaar van 2023 het definitieve bestemmingsplan te kunnen presenteren. Daarvoor zal ook de gemeenteraad zich nog buigen over het plan.