Weekendschool Súdwest-Fryslân goes Europe!

SNEEK - Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft samen met Learning Hub Friesland een Europese subsidie van Erasmus+ binnengehaald om het weekendschoolonderwijs in Europa uit te rollen. Met het driejarige project ‘Here We Create The Future!’ wordt samen met 6 partners uit Italië, Spanje en Turkije gewerkt aan het opzetten van het weekendschoolonderwijs in deze partnerlanden.

Daarnaast wordt er gezamenlijk een platform opgericht waar toekomstige weekendscholen in Europa alle informatie kunnen vinden om een weekendschool te kunnen starten. Koos Pot, schoolleider van Weekendschool Súdwest-Fryslân, ‘We zijn hartstikke trots dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van kansenongelijkheid bij kinderen en jongeren in heel Europa’. Onderdelen van het platform zijn een QuickScan, een compleet Handboek en een portfolio met

Taalspellen voor nieuwkomers. Tot slot vinden er uitwisselingsprojecten plaats met leerlingen van de weekendscholen, zowel digitaal als fysiek. Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân gaat alle nieuwe weekendschoolteams in de partnerlanden trainen om het beste weekendschoolonderwijs aan hun leerlingen te geven.

In Nederland zijn Weekendscholen al jaren actief. In de rest van Europa is deze vorm van aanvullend onderwijs nog nauwelijks aanwezig. Weekendschool Súdwest-Fryslân is in oktober 2017 opgericht. Het aanvullende onderwijs is voor nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen van 10 tot 18 jaar uit de Gemeente Súdwest-Fryslân die, vanwege redenen buiten henzelf, vaak minder mogelijkheden en kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen.

Eens per twee weken op zondagmiddag komen gastdocenten langs die spannende, interessante of mooie beroepen hebben en hier vol passie en enthousiasme over kunnen vertellen. Als het kan gaan ze op excursie naar het bedrijf van de gastdocent. Zo krijgen de kinderen o.a. les van een kinderarts, spelen ze met rechters en advocaten een heuse rechtszaak na, leren ze metselen bij een bouwbedrijf, vertelt de politie hoe je moet arresteren en draaien ze mee in de supermarkt. Het doel van weekendschoolonderwijs is om de leerlingen horizonverbreding te bieden, hun grenzen te laten verleggen en hun talenten te laten ontwikkelen. Samen werken aan mooie projecten om meer te leren en te werken aan je eigen toekomst.

De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland. Learning Hub Friesland is de poort naar Europa voor onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkeling in Friesland. Zij verbindt Friese scholen aan scholen en andersoortige organisaties in het buitenland. Learning Hub helpt om eerste projectideeën uit te werken tot volwaardige plannen voor Europese samenwerking en Europese subsidie om ze vervolgens samen uit te voeren.

Frank Hiddink, initiatiefnemer van Learning Hub, kijkt er naar uit: "Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een prachtig model dat verdere navolging en ondersteuning verdient, ik ben blij dat ze er in Brussel en in onze partnerlanden ook zo over denken! Ik weet zeker dat we vanuit Italië, Spanje en Turkije ook weer nieuwe ideeën ophalen om bij ons in de regio toe te passen".