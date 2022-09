Weekendschool Súdwest-Fryslân gaat na de herfstvakantie weer van start

SUDWEST-FRYSLAN - Weekendschool Súdwest-Fryslân is een inspiratieplek voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Twee keer per maand krijgen ze op zondagmiddag les van gastdocenten die spannende, interessante of mooie beroepen hebben en hier vol passie en enthousiasme over kunnen vertellen.

Zo krijgen ze les van een chirurg in het ziekenhuis, ze spelen met rechters en advocaten een heuse rechtszaak na, ze leren metselen bij een bouwbedrijf, ze gaan programmeren, de politie vertelt hoe je moet arresteren en ze gaan naar een chemiebedrijf om allerlei proefjes te doen. Weekendschool is voor de leerlingen gratis en wordt georganiseerd in Sneek en in Workum. De lessen zijn op zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Het doel van weekendschoolonderwijs is om de leerlingen te laten zien wat de wereld te bieden heeft, hun grenzen te laten verleggen en hun talenten te laten ontwikkelen. Samen werken aan mooie projecten om meer te leren, te werken aan je eigen toekomst en zo (meer) zelfvertrouwen op te bouwen. De lessen van Weekendschool Súdwest-Fryslân starten na de herfstvakantie en lopen door tot de zomervakantie.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente kunnen zich aanmelden. Met alle aangemelde kinderen en hun ouder(s) wordt een toelatingsgesprek gehouden waarbij motivatie van de leerlingen wordt gepeild en de verwachtingen over en weer worden uitgesproken. Weekendschool Súdwest-Fryslân is weliswaar gratis voor de leerlingen, maar niet vrijblijvend. We verwachten dat de kinderen alle lesdagen aanwezig zijn en actief meedoen. Per klas is er plaats voor maximaal 25 kinderen.

Aanmelden kan nog tot 8 oktober a.s. via de website: weekendschoolswf.frl.