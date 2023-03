Week vol popcultuur van Friese bodem tijdens de Friese Lente

SNEEK- De Friese Lente is de week van de Friese popcultuur. Van 3 t/m 9 april zie je op verschillende locaties in de provincie het beste wat de Friese popcultuur te bieden heeft. En bijna alle programma-onderdelen zijn gratis! Het festival laat zien dat, wat popcultuur betreft, Friesland zo’n beetje uit z’n voegen barst van het talent.

Tijdens Friese Lente zijn er optredens van onder andere artiesten als Faske, Ginge, Moonloops, The Homesick en Queens of the Rodeo. Ook kun je tijdens het festival deelnemen aan clinics, debatten en colleges. Het programma vindt plaats op verschillende locaties in Leeuwarden, culinair podium Lewinski in Sneek en poppodium Iduna in Drachten. Voorafgaand aan de festivalweek wordt er ook het Friese Lente Magazine uitgebracht, een magazine vol interviews waarin Friese popartiesten en nieuwe samenwerkingen centraal staan.

Friese Lente is een samenwerkingsproject van Platform Popcultuur Friesland, FrieslandPop, De Popfabryk, Minerva Academie voor Popcultuur, 3voor12Fryslân, Poppodium Neushoorn, Poppodium Iduna, Poppodium Het Bolwerk, New Noardic Wave en de Friese Vinyl Club.

De Friese Lente is van 3 t/m 9 april te bezoeken op verschillende locaties in Leeuwarden, Sneek en Drachten. Het grootste gedeelte van het programma is gratis, kijk voor meer info en tickets op www.frieselente.frl