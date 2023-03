Week van het geld: Goed omgaan met geld kun je leren!

SUDWEST-FRYSLAN - Van maandag 27 t/m vrijdag 31 maart 2023 vieren we de 12e Week van het geld. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen wij kinderen en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. De Week van het geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren, zowel op school als thuis.

Bedwing de bling

Dit jaar staat de Week van het geld in het thema van ‘Bedwing de bling’. Tijdens deze Week van het geld willen we jongeren leren hoe verstandig om te gaan met geld, hoe verleidingen te doorzien, en hoe te dromen zonder in de problemen te komen. Want wat lonkt en blinkt er een hoop. ‘Bling’ is overal en soms moeilijk te weerstaan. Is verleiding dan iets nieuws? Zeker niet. Het is prima om soms aan een verleiding toe te geven, zolang je maar weet wanneer je de bling moet bedwingen om niet in financiële problemen te komen.

Meer informatie

Ben jij werkzaam in het onderwijs en wil je meer informatie over financiële educatie voor jouw leerlingen? Neem dan contact op met Projectleider Financieel Gezond Anna Schotanus via info@astrainingen.nl.