Week van de Uitwisseling viert 10-jarig jubileum in 2022

SNEEK-Tijdens de Week van de Uitwisseling, van 30 mei tot en met 3 juni 2022, wisselen medewerkers voor een dag(deel) van werkplek bij bedrijven, instanties en (semi)overheidsinstanties in Noord-Nederland. Werken in Friesland organiseerde de eerste editie al in 2012. Dat betekent dat we in 2022 iets te vieren hebben; namelijk ons 10-jarig jubileum!

Samenwerking

Sinds 2019 organiseren we deze week voor bedrijven en medewerkers uit Friesland, Groningen en Drenthe samen met Noorderlink. Samenwerking Rijk Noord schuift voor de organisatie van de komende jubileumeditie ook aan. Zo wordt de noordelijke arbeidsmarkt steeds meer met elkaar verbonden en wordt het nog aantrekkelijker voor medewerkers en werkgevers om deel te nemen.

Voor iedereen

De Week van de Uitwisseling is voor iedereen; of je nu manager, administratief medewerker, informatietechneut, beleidsadviseur, hovenier of brugwachter bent. De organisaties maken hun eigen dagprogramma met bijvoorbeeld een rondleiding of workshop, of regelen het meelopen met een vakgenoot.

Arbeidsmobiliteit, kennisdelen en samenwerken

Het doel van deze week is het stimuleren van arbeidsmobiliteit en samenwerking én het delen van kennis. Cobi Kooistra, projectleider Week van de Uitwisseling 2022: “Ik vind de Week van de Uitwisseling geweldig! Binnenkijken bij een andere organisatie kan je nieuwe inzichten geven. Met welke vraagstukken of activiteiten houden ze zich daar bezig? Wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen met mijn eigen organisatie? Kom ik in mijn huidige functie nog wel helemaal tot mijn recht of zijn er misschien andere mogelijkheden? Kennis delen en netwerken kan een bron van inspiratie zijn. En het mooiste is; het kost je geen cent!“

Editie 2021 anders dan anders

De editie in 2021 was door de coronamaatregelen anders dan anders, maar toch een groot succes te noemen! Ruim 1.900 medewerkers van 55 bedrijven konden (online) een kijkje in een andere keuken nemen. We hopen dat er in 2022 weer meer ruimte is voor persoonlijke ontmoetingen.

Over Werken in Friesland

Werken in Friesland is een samenwerkingsverband van Friese organisaties op het gebied van vacatures, opleidingen, loopbaanadvies, vertrouwenspersonen en mediators. “Van, voor, door“ is ons basisprincipe. Meer informatie over onze missie en diensten vind je op www.werkeninfriesland.nl.

Samenwerking met Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord

Werken in Friesland organiseert deze jubileumeditie zoals gezegd samen met Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord. Noorderlink is een HR-samenwerkingsverband van meer dan 40 (grote) werkgevers in Noord-Nederland. Samenwerking Rijk Noord zet zich in voor een gezonde noordelijke arbeidsmarkt door rijksorganisaties in de regio te ondersteunen in hun samenwerking op personele capaciteit en mobiliteit.

Aanmelden organisaties

Organisaties die nu al weten dat ze mee willen doen aan de Week van de Uitwisseling - één van de leukste events op het gebied van mobiliteit in Noord Nederland - kunnen zich aanmelden tot 16 februari 2022 via www.werkeninfriesland.nl/week-van-de-uitwisseling/.

Informatiebijeenkomst

Voor de organisaties en bedrijven die nog een klein zetje nodig hebben (of die nog vragen hebben), organiseren we op 27 januari 2022 van 10.30 tot 11.30 uur een digitale informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via www.werkeninfriesland.nl/week-van-de-uitwisseling/