Week van de Tweede Wereldoorlog in cultuurhistorisch centrum ‘De Tiid’

Elke avond is er een lezing en overdag zijn doorlopend filmfragmenten te zien. Kinderen en volwassen kunnen op dinsdag- en vrijdagmiddag in de bibliotheek met een Virtual Reality bril een experience beleven over dit thema. Ook wordt een boekje gepresenteerd met archiefbronnen en literatuur in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

De Week van de Tweede Wereldoorlog is van 25-29 april. Bekijk het volledige programma op de website van De Tiid.

https://detiid.nl/nieuwsoverzicht/109-25-29-april-week-van-de-tweede-wereldoorlog