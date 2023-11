SNEEK- Is jouw huis een 2de thuis? Gisteren begon de Week van de Pleegzorg. Tijdens deze landelijke actieweek bedanken we iedereen die zich inzet voor pleegkinderen én vragen we aandacht voor het tekort aan pleeggezinnen.

Ben jij benieuwd of en hoe het pleegouderschap een plek in jouw leven kan krijgen? Op 14 november is er een informatiebijeenkomst in dBieb in Leeuwarden. Meer weten? Kijk op https://jeugdhulpfriesland.nl/pleegouder-worden...