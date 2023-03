Week van contrasten eindigt voor ONS Sneek met verlies

Opvallend

Trainer Arnoud Koster had zijn formatie ten opzichte van de bekerwedstrijd van dinsdag jl. gewijzigd. In plaats van Glenn Buma koos de oefenmeester voor Rik Koelewijn. Of dat te maken had met het optreden van Buma tegen Pelikaan S is niet bekend maar opvallend was het wel, te meer omdat men dan eerder Patrick van der Veen - de ene centrale verdediger voor de andere - mocht verwachten. De openingsfase van de wedstrijd op sportpark Nijlan was overigens niet zo opvallend. Behoudens wat halve kansjes - en dat is misschien nog wel sterk uitgedrukt - was het in den beginne vooral een kwestie van aftasten.



Brilstand

Pas na dik twintig minuten viel er in Leeuwarden echt iets te beleven, toen Ewart Ottema na een duel met doelman Bart Wielenga en een verdediger van de Sweltsjes scoorde. Arbiter Stoffer veegde de nul-één vanwege duwen echter van het scorebord en zag vervolgens dat het spelaandeel van de oranjehemden toenam. Dat resulteerde in doelpogingen van Wesley Tankink en Ewart Ottema, doch beide keren kreeg de thuisclub er nog een been tussen en bleef er niet meer dan een hoekschop over. Die corners brachten echter niets in het laatje en derhalve zochten beide ploegen de kleedkamers met de welbekende brilstand op.



Achtervolging

Die stand verdween meteen na rust echter van het bord, want het tweede bedrijf was nog maar koud onderweg toen Rick van Loon - hij had de Snekers in de heenwedstrijd ook al pijn gedaan - namens de blauwhemden de score opende. Daarmee werd ONS Sneek in de rol van achtervolger gedwongen en die achtervolging leverde op het uur bijna de gelijkmaker op. Na voorbereidend werk van Koelewijn en Ottema verdween een inzet van Stefan Westra echter net naast het Leeuwarder heiligdom en amper twee minuten later was een poging van rechtsbuiten Nick Kleen eenzelfde lot beschoren.



Aan de andere kant claimde de thuisclub na een hard schot van Van Loon en een vermeende handsbal van aanvoerder Joran Swart een strafschop. Stoffer “veegde" de claim echter resoluut van tafel, waarna doelman Tristan Boersma met een prima redding voorkwam dat de bal alsnog binnen viel. Dat gebeurde halverwege het tweede bedrijf en dus resteerde er voor ONS Sneek nog genoeg tijd om iets aan de achterstand te doen. In die tijd werd de druk door de Snerks wel opgevoerd, maar het Leeuwarder bolwerk bleef uiteindelijk toch vrij gemakkelijk zonder scheuren. Daarmee werd het voor de oranjehemden dus een week met contrasten, al viel de schade zoals hiervoor al werd vermeld, door het verlies van Pelikaan S uiteindelijk onder de streep nog alleszins mee.

Leeuwarder Zwaluwen - O.N.S. Sneek 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Rick van Loon (47.)

Scheidsrechter: X. Stoffer

Gele kaart: Ruben Eijzenga, Stan Fortuin (Leeuwarder Zwaluwen), Nordin Tahboun, Mark Westra (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Geoffrey Eekhof (61. Glenn Buma), Rik Koelewijn, Mark Westra, Wesley Tankink, Stefan Westra, Nordin Tahboun (Patrick van der Veen), Ewart Ottema en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com