Weed Free Service opent inschrijving voor eerste elektrische onkruidbestrijder met 8 meter bereik

Met een bereik van 8 meter inzetbaar op vele fronten. “Deze innovatie maakt het werk van wegenbeheerders, waterschappen en natuurorganisaties een stuk makkelijker.”

XPower units vernietigen onkruidplanten met pulserende elektriciteitsstoten. Die dringen door tot de wortel van de plant. Dit minimaliseert de kans op hergroei. Hiermee is het onderscheidend ten opzichtte van andere bestrijdingsmethodes. Bovendien is deze methode weersonafhankelijk.

Het is een effectieve manier om gevaarlijk onkruid te bestrijden. Sommige gebieden - onder andere langs waterkanten - waren lange tijd onbereikbaar met deze milieuvriendelijke techniek. Tot nu toe.

Bereik van 8 meter langs sloten en wegen

De elektrische bestrijdingsunit XPower XPA heeft een werkbreedte van 1,20 meter. In combinatie met de New Holland-tractor - geleverd door Broekens BV - en de draaiarm bestrijdt de bestuurder vanaf één plek 8 meter aan berenklauwen en ander onkruid.

Problemen bermbeheerder opgelost

Een aannemende partij die bermen maait moet rekening houden met exoten. Deze plekken zijn vaak afgezet met paaltjes of lintwerk. Het komt regelmatig voor dat er stukken lint in de maaimachine terechtkomen. “Maar als wij drie weken voor de tijd exoten bestrijden met de XPower XPA, is het bovenste gedeelte van de planten afgestorven. De maaier maait de berm dan ongestoord in één keer. Dit levert tijd- en energiewinst op”, legt Harry Kloosterman uit, eigenaar van Weed Free Service.

Veilig werken dankzij vernuftig systeem

De elektrische bestrijdingsunit kan niet met hoogspanning in de lucht zweven. De fabrikant van de draaiarm - Verschueren uit België - heeft weegcellen op de unit geplaatst. Deze cellen meten de druk op de bodem. Wanneer de draaiarm wordt opgetild, valt de spanning weg.

In alles staat veiligheid voorop. Bestuurders van de tractor krijgen een tweedaagse training. Ze leren over de machine, het werken met elektriciteit en hoe ze een veilige werkomgeving creëren voor zichzelf en omstanders.

Ervaren in elektrische onkruidbestrijding

Weed Free Service bestrijdt onkruid milieuvriendelijk. Onder andere met de elektrische XPower units. Harry Kloosterman: “Het is de milieuvriendelijke variant van bestrijden met glyfosaat. De pulserende werking vernietigt uiteindelijk de celstructuur van de plant én wortel. Van binnenuit dus. Het hangt van de soort af hoeveel behandelrondes nodig zijn. Maar het verdwijnt gegarandeerd.”

Inschrijving geopend

“De eerste aanvragen voor de eerste Nederlandse elektrische bestrijdingscombinatie zijn al binnen. Via de website van Weed Free Service vinden geïnteresseerden meer informatie en kunnen ze een afspraak inplannen”, vertelt Kloosterman. Zijn nieuwste aanwinst wordt in april van dit jaar geleverd.