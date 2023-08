Wedstrijdverslag: Uitverkochte Sneker Sporthal geniet van Nederlands damesteam en sfeervolle ambiance

SNEEK - Een meer dan uitverkochte Sneker Sporthal zag het Nederlands volleybalteam bij de eerste uitzwaaiwedstrijd in een cyclus van twee een eclatante triomf op Hongarije behalen. De equipe van bondscoach Felix Koslowski schotelde de toeschouwers vijf sets voor die alle met overmacht gewonnen werden. (25-14, 25-15, 25- 13, 25-21 en 15-8). Niet verwonderlijk overigens gezien de posities op de internationale ranglijst. Het resultaat was niet evident, de randfactoren speelden een essentiëlere rol.

Bloemen voor Marrit Jasper

Vanwege hun 100-ste interland kregen Juliët Lohuis, Nika Daalderop en Marrit Jasper een mooie Oranjebos uitgereikt door Nevobo voorzitter Herman Meppelink. Met name de bos voor Marrit Jasper werd met extra applaus begroet. Niet verwonderlijk, want Jasper groeide op bij Friso Sneek en was kind aan huis in de Sneker volleybaltempel samen met zus Hester.

Favoriet

Oranje bereidt zich thans voor op de Europese kampioenschappen die in poule D in Estland uitkomen tegen Frankrijk, Estland, Finland, Slowakije en Spanje. Op papier zijn de Nederlanders favoriet en aan hun stand verplicht om de poule winnend af te sluiten en de trip naar Brussel te maken.

VC Sneek haantje de voorste

Het was voor het veelal Friese publiek een ware apotheose om de Nederlandse ploeg in actie te zien. De Nevobo heeft als policy meer de provincie in te gaan en toen dat bekend werd, was het bestuur van VC Sneek er als de spreekwoordelijke haantje de voorste bij om de interland naar de Waterpoortstad te halen. Klaas de Groot, Koos Nederhoed en Tjitske Wind zetten vanaf het begin de lijnen uit samen met meer dan 30 vrijwilligers. “We zijn als club er enorm trots op dat we zoveel enthousiaste mensen hebben die mee willen helpen. Zo hadden we de grote zittribune in twee uren opgebouwd en was de Taraflexvloer ook snel gelegd, ”aldus de organisatie.

Kleine reünie

Voor wie vaker in de Sneker Sporthal komt zal met verbazing hebben gekeken welke metamorfose de hal had ondergaan. Naast het materiële aspect was de wedstrijd ook een kleine reünie. Geheel dames Friso Sneek met voormalig coach Harry van den Brink en speelsters als Anlène van der Meer grepen de gelegenheid aan om verse herinneringen van het afgelopen seizoen op te halen waarin Friso Sneek spectaculair de landstitel voor zich opeiste.

Jaspers voor thuispubliek

Koslowski had een 16-koppige sterke selectie meegenomen. “’Ik wil iedereen laten spelen en natuurlijk de zussen Jasper", zei hij vooraf. Marrit Jasper mocht in de derde set haar optreden glans geven voor het thuispubliek en Hester maakte in de vierde set haar opwachting. Daarmee kreeg het Sneker publiek waarvoor men onder meer kwam: Marrit en Hester weer eens live in actie te zien.

Fantastische ambiance

De wedstrijd begon overigens een half uur later maar dat mocht de eindelijke pret niet drukken. Twee uren internationaal volleybal in de alom bekende Sneekweek was een mooie affiche. De Sneker club kreeg van alle kanten complimenten toebedeeld voor de piekfijne organisatie. Beide coaches roemden de fantastische ambiance, de sfeer en de wijze waarop alles tot in de details geregeld was. Zo waren alle vrijwilligers en ballenkinderen herkenbaar in speciale interlandshirts en bestond het diner achteraf voor de spelers uit verschillende keuzes in het gezellige Sportcafé.

Pilot voor Challenge Cup

“Het is fijn dat we deze wedstrijd naar Sneek hebben kunnen halen. Het is voor ons ook alvast een mooie pilot geweest, want op woensdag 11 oktober spelen onze dames van Friso Sneek in de Challenge Cup in dezelfde veldopstelling als nu”, aldus Klaas de Groot, Koos Nederhoed en Tjitske Wind die samen met diverse vrijwilligers zondag alweer in de hal te vinden waren om de tribunes af te breken.

Bron: VC Sneek