Wedstrijden tegen andere clubs en publiek weer toegestaan

Daarbij mag/mogen met ingang van 26 januari 2022 tussen 05.00 en 22.00 uur:

weer onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen teams van andere clubs gespeeld worden en mogen daarbij weer toeschouwers aanwezig zijn;

sportkantines alsmede kleedkamers, toiletten en douches weer open.

Daaraan zijn echter wel voorwaarden verbonden



Coronatoegangsbewijs (CTB):

op/in binnensportlocaties is een CTB verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder , tenzij men beroepsmatig of als vrijwilliger aanwezig moet zijn (zie hieronder);

op buitensportlocaties is een CTB verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder bij gebruik van voorzieningen zoals kantines, kleedkamers, toiletten en douches, tenzij men in de sportkantine alleen afhaalt (zie hieronder);

​Een CTB is niet verplicht voor/bij:

toeschouwers bij bezoek van wedstrijden op buitensportlocaties (wel bij gebruik van voorzieningen als kantines en toiletten);

vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde krachten als vrijwilligers geen CTB hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. We dien zij gaf afloop van hun werkzaamheden c.q. na beëindiging van hun taak de sportlocatie te verlaten;

afhaal in sportkantines.

Overige voorwaarden:

langs de lijn en in sportkantines dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen;

in acht te worden genomen; in sportkantines zijn net als in de horeca alleen zitplaatsen toegestaan.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op/in binnensportlocaties (behalve tijdens het sporten) en op buitensportlocaties bij gebruik van voorzieningen zoals kantines, kleedkamers en toiletten. Die verplichting geldt ook voor toeschouwers die zich door de binnensportlocaties en de voorzieningen op buitensportlocaties verplaatsen.



Het vorenstaande betekent dat de competities weer hervat kunnen worden. Voor voetbalteams in de B-categorie is die herstart voor zaterdag 29 en zondag 30 januari a.s. voorzien, terwijl de teams in de A-categorie in het weekeinde van 5 en 6 februari weer binnen de lijnen zullen verschijnen.

