Wedstrijden Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys afgelast

SNEEK - De wedstrijd in de derde klasse A tussen Heerenveense Boys en Sneek Wit Zwart die voor zaterdag 19 februari op het programma stond, is afgelast. Aan de afgelasting ligt een coronagerelateerde reden ten grondslag, want binnen de selectie van de Snekers zijn een aantal besmettingen vastgesteld.

De inhaaldatum van de wedstrijd is (nog) niet bekend. Gelet op het strakke schema voor het uitspelen van de competities, waarbij op normale speeldagen weinig ruimte meer voor handen is, zal de KNVB de wedstrijd zeer waarschijnlijk op een doordeweekse dag i.c. op een dinsdag inplannen.



Waterpoort Boys

Ook de wedstrijd in de vierde klasse A tussen Tollebeek en Waterpoort Boys is afgelast vanwege een aantal besmettingen binnen de selectie van de Sneker club.

Bron: https://pengel.weebly.com/