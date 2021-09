Wedstrijd Waterpoort Boys geannuleerd

SNEEK- De laatste poulewedstrijd van Waterpoort Boys in de districtsbeker noord die voor gistermiddag op Sportcentrum Schuttersveld op het programma stond, gaat niet door De tegenstander van de lijstaanvoerder in de poule i.c. de zaterdagtak van het Leeuwarder F.V.C. heeft om corona-gerelateerde redenen het duel geannuleerd.

Het is nog niet bekend, wanneer deze wedstrijd wordt ingehaald, maar de verwachting is dat dit op een doordeweekse avond in oktober zal zijn.

Bron: https://pengel.weebly.com/