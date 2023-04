Wedstrijd SV THOR - Black Boys gestaakt

LIPPENHUIZEN- De wedstrijd tussen SV THOR en Black Boys werd na zeventig minuten gestaakt. Aanleiding was een zeer ernstige blessure bij een speler van de thuisclub die daardoor - en dat val te begrijpen - geen zin meer had om verder te spelen. Wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld, is nog niet bekend. Met het oog op een eerlijk verloop van de competitie zal dat echter voor aanvang van de laatste twee speelronden moeten gebeuren.

Defensieve fouten

Black Boys liep in de openingsfase door defensieve fouten tegen een 2-0 achterstand aan. Beide keren haalde Yob Bos, de topscorers van SV THOR, de trekker over. Toch deed die voorsprong niet helemaal recht aan het spelbeeld, waarbij de ploeg uit Lippenhuizen niet veel beter was dan het in ademnood verkerende Black Boys. Bovendien opereerde de geel-zwarte verdediging op één lijn en dat is met een spits als Ahmed Yousif in de buurt vragen om moeilijkheden.

​Twee en een assist

Die kwamen er dan ook, want de topscorer van de Zwartjes profiteerde twee keer en bracht de Snekers daarmee langszij. Nadat Wesley Bouma de nummer vier van de ranglijst opnieuw op voorsprong had gezet, had Yousif ook een belangrijk aandeel in de derde treffer van de ploeg uit de Waterpoortstad. Na een schitterende pass van Tolga Yilmaz leverde hij met een strakke voorzet namelijk de assist bij de treffer van Kemo Jobarteh.



Niet lang nadat laatstgenoemde de stand gelijk had getrokken, werd de wedstrijd om de hiervoor al genoemde reden stilgelegd en uiteindelijk niet meer hervat.

