Wedstrijd Sneek Wit Zwart - SDS afgelast

SNEEK- De wedstrijd tussen Sneek Wit Zwart en SDS gaat niet door. Het duel in de derde klasse A stond voor vandaag (zaterdag 6 november 2021) op sportpark Tinga op het programma en is om coronagerelateerde reden geannuleerd, zo staat op de clubsite van SWZ te lezen.

Wanneer het duel wordt ingehaald, is bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend. Gelet op eerder door de KNVB ingelaste wedstrijden is het echter niet ondenkbaar dat de wedstrijd voor zaterdag 18 december a.s. wordt geagendeerd.