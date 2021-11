Wedstrijd ONS Sneek - DETO Twenterand gaat niet door

SNEEK - De competitiewedstrijd tussen ONS Sneek en DETO Twenterand gaat niet door. Het duel in de hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal stond voor morgen (zaterdag 20 november 2021) het Zuidersportpark op het programma en is vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de selectie van de Tukkers geannuleerd. Wanneer het duel wordt ingehaald, is bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend.



Met betrekking tot het vorenstaande is de vraag opportuun, of de KNVB er toch niet verstandiger aan doet om de competitie voorlopig stil te leggen, te meer omdat publiek niet welkom is. Naast de hiervoor genoemde wedstrijd, zijn er om dezelfde reden in diverse klassen inmiddels meer wedstrijden geannuleerd en de verwachting is dat dit ook in de komende weken veelvuldig zal gebeuren.

