Wedstrijd Black Boys - FC Harlingen afgelast

SNEEK - De competitiewedstrijd tussen Black Boys en FC Harlingen is afgelast. Het duel in de vierde klasse B van het zondagvoetbal stond voor zondag 28 november a.s. op sportpark Tinga op het programma en is vanwege een aantal coronabesmettingen c.q. quarantaine binnen de selectie van de "Ouwe Seunen" afgelast.