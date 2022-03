Webinar ‘Samen in beweging’ geeft sport in Súdwest-Fryslân een nieuwe impuls

WORKUM- Dinsdagavond 8 maart wordt vanuit de sportkantine van tennisvereniging Rekke in Workum het webinar ‘Samen in beweging’ georganiseerd. De afgelopen twee jaar was sporten vaak niet of beperkt mogelijk door de Corona-maatregelen. Voor verenigingen en leden een lastige tijd. Het webinar is een mooi startpunt voor iedereen om weer in beweging te komen. Want sporten is belangrijk en gezond!