Webinar: ontdek waar jouw hart ligt in je werk

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Banen veranderen of vallen weg, of mensen voelen zich niet langer thuis in het werk dat ze doen. Loopbaancoach Francis Chavernac – van Gompel helpt mensen in een online masterclass onderzoeken waar hun hart ligt en welke baan echt bij hen past.

Mensen die twijfelen over hun werk of die eigenlijk graag iets anders zouden willen doen, zijn van harte welkom om samen met Francis te kijken naar welke baan past bij de kwaliteiten die men heeft. Werk waar voldoening uitgehaald wordt en met veel plezier gedaan wordt. Francis geeft in dit webinar tips die meteen in de eigen situatie ingezet kunnen worden.

Francis Chavernac-van Gompel

Na 20 jaar te hebben gewerkt als HR Consultant en HR Manager (personeelszaken) was Francis een aantal jaren terug niet meer gelukkig in haar werk. Ze wilde iets gaan doen waarin ze meer voor mensen kon gaan betekenen. Maar wat? Na een jaar nadenken heeft Francis een loopbaantraject gevolgd en daar werd duidelijk wat ze wilde: als Loopbaancoach helpt ze mensen met te onderzoeken waar hun hart ligt in hun werk en welke baan echt bij hen past. Dat geeft haar ontzettend veel voldoening en dat werkplezier gunt zij iedereen.

Deze online activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met alle Friese bibliotheken.

Aanmelden voor dit gratis webinar kan via bmf.op-shop.nl.

Het webinar vindt plaats via Zoom, na aanmelding krijg je de link toegestuurd.