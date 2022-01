Webinar 19 januari: Je bedrijf (beter) online zichtbaar maken

SNEEK- De meeste winkels en de horeca zijn weer helemaal op slot. Daardoor is het als lokale ondernemer extra belangrijk om online zichtbaar te zijn zodat klant ook online of telefonisch bij jou kunnen bestellen. Als mensen en bedrijven je niet kunnen vinden gaan ze ook niks bij jou bestellen. Daarom is het juist nu goed om je bezig te houden met het verbeteren van jouw online zichtbaarheid. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst.