WBS-Infra slaat letterlijk een nieuwe weg in: op de Tingietersstraat 4 te Sneek

SNEEK-Sinds oktober 2023 is WBS-Infra gevestigd aan de Tingietersstraat 4 te Sneek: het voormalige pand van Jurjen van ‘t Blik. WBS-Infra is een veelzijdig, hardwerkend en professioneel bedrijf dat in de afgelopen jaren uitgegroeid is tot een bedrijf dat zowel binnen als buiten Friesland de werkzaamheden doet.

Met een groot openingsfeest in het bijzijn van genodigden wordt de nieuwe hoofdlocatie van het Sneker bedrijf feestelijk geopend: en wel op 27 oktober. Een nieuwe zichtlocatie met bijna 6.000 m2 buitenterrein biedt WBS-infra de mogelijkheid om nóg verder uit te breiden en biedt kansen om nieuwe ideeën werkelijkheid te laten worden. WBS-Infra zal daardoor ook een nieuwe weg inslaan: met de verkoop van steen-, zand- en grondhandel.

In 2000 is WBS-infra begonnen als eenmanszaak

Echter, de aandacht en interesse vanuit de omgeving bleef maar stijgen, waardoor Evert Wiggeman kansen zag om te groeien en meer overheden en bedrijven tot zich te winnen. Vandaag de dag wordt WBS-Infra draaiende gehouden door een enthousiast en hardwerkend team onder leiding van Evert en Eddy Wiggeman.

Na 23 jaar is WBS-Infra uitgegroeid tot een bedrijf dat verschillende projecten uitvoert. Naast werkzaamheden voor overheden en bedrijven, zal WBS-Infra zich vanaf nu ook focussen op particulieren en zal daarom starten met de verkoop van sierbestrating, zand- en grondhandel. Er kan nu rechtstreeks geleverd worden richting klanten, omdat WBS-Infra ook beschikt over een vracht-/knijperauto. WBS-Infra zal de komende tijd het nieuwe terrein helemaal eigen maken en inrichten voor bezoekers en particulieren: na 27 oktober is het ook mogelijk om als particulier eens een kijkje te nemen naar alle mogelijkheden.

Bewonderingswaardig is dat het werk van WBS-Infra vroeger veelal handwerk was, maar tegenwoordig wordt met behulp van diverse shovels, kranen, een 'Hunklinger' bestratingsklem en Tiger-Stone zoveel mogelijk machinaal gestraat. Bovendien is WBS-Infra VCA-gecertificeerd, mag zich bekronen met een CO2 prestatieladder niveau 5 en is daarnaast ook een SBB erkend leerbedrijf dat mensen opleidt tot vakmensen.

Naast de werkzaamheden als grote infrastructurele projecten voor bedrijven en lokale overheden, is WBS-Infra zich bewust van de maatschappelijke functie die het bedrijf heeft in hun omgeving. WBS-Infra is sponsor van onder andere Drum- en Showfanfare (Jong) Advendo Sneek, Carnavalsvereniging “De Oeletoeters” Sneek, De Útlopers uit Sneek, Voetbalvereniging Steenwijk, Oldeveste en Steenwijkerboys.

WBS-Infra heeft een hoofdvestiging in Sneek en een extra vestiging in Steenwijk (OV).