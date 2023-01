WaterWorld 3,5 kW pod motor

SNEEK- WaterWorld Electronics presenteert op Boot Düsseldorf haar nieuwe zeer efficiënte 3.5 kW POD aandrijving. Een mooie aanvulling op de bestaande line-up elektrische inboard motoren voor stand-alone of hybride toepassing in de range van 4 tot 20 kW.

Veelzijdige aandrijving

De rust en het gemak van elektrisch varen komen binnen handbereik met deze duurzame en lichtgewicht aandrijving. De pod motor is geschikt voor de motorisering van zeilboten, motorboten en werkboten. Jachten die elektrisch willen varen en daarnaast de bestaande dieselmotor blijven gebruiken kunnen de pod motor monteren als hybride aandrijving in duo montage. Door de montage onder het schip neemt het minimale ruimte in. De motor is te monteren in een vaste en stuurbare opstelling en leverbaar met een vaste propellor of klapschroef.

De stijlvol vormgegeven gashendel en het digitale kleurendisplay, die standaard worden meegeleverd, zorgen voor controle en geven de schipper belangrijke vaarinformatie. In combinatie met de nieuwe ILink (IOS-koppeling) en WaterWorld app is alle informatie af te lezen op een IPhone of IPad. Ook nieuw dit seizoen is de RayLink waarmee de informatie weergegeven kan worden op verschillende displays van Raymarine uit de Axiom serie.

Nieuwe generatie pod drive

De WaterWorld pod motor onderscheidt zich door de hydrodynamische vormgeving en hoge efficiëntie. In deze nieuwe generatie is gewerkt aan een minimaal energieverbruik voor een optimale actieradius. De robuuste, zoutwaterbestendige, constructie maakt de motor minder kwetsbaar bij impact en de direct-drive zorgt voor een hoog koppel en dynamische prestaties.

In combinatie met de WaterWorld Lithium (LFP) batterijen is het systeem eenvoudig te installeren en volledig geïntegreerd met de regelaar en het display. In deze samenstelling wordt het systeem geleverd met maar liefst 3 jaar garantie. Boot Düsseldorf 21 t/m 29 januari 2023, Standnummer: Hal 10 - E09