Waterstofboot voor studenten Friesland College

HEERENVEEN- Waterstof is een belangrijke energiebron voor de toekomst. Maar het is nieuw en niet alledaags. Om uitgebreid kennis te maken met deze techniek, gaan studenten van de School voor Techniek en Technologie van het Friesland College experimenteren met een eigen waterstofboot in een landelijke ‘competitie’: de V10-klasse van Solar Sport One. Vrijdag was Jeroen Droogsma van Solar Sport One op FC-locatie Saturnus in Heerenveen om de start te markeren.

Het bleef nu nog bij het overhandigen van een ‘artist impression’ van hoe de boot straks gaat varen, maar over een tijdje ligt op Saturnus een goede basis plus een stevig pakket onderdelen. Dan is het aan de studenten om de boot verder af te maken met een motor die werkt op waterstof. Dit betekent onder meer ontwerpen en afstellen, om er in het komend studiejaar zo goed mogelijk mee te varen in de V10-klasse van Solar Sport One.

Uitdaging

Een mooie uitdaging voor de studenten van de opleiding Specialist Mobiele Techniek. En leerzaam ook, want daar is het de school natuurlijk vooral om begonnen. Docenten Erik Hoekstra en Wilco Baarda gaan er graag mee aan de slag. Docent Peter van der Geest: "We sluiten graag aan bij de energietransitie en nieuwe technologische ontwikkelingen. Dan is zo’n project een prachtige kans voor onze docenten en studenten."

Een omslag naar duurzame energiebronnen vraagt om technici die hiermee kunnen omgaan en creatief genoeg zijn om de techniek verder te ontwikkelen. Zo leid je talent op, dat ook in andere gebieden goed voorbereid aan de slag kan. Van der Geest: "We hebben in Noord-Nederland veel technische bedrijven. Daar hebben we goed opgeleide jongeren voor nodig om deze bedrijven goed op gang te houden."

Fenke Rond, directeur van de School voor Techniek en Technologie, nam het pakket in Heerenveen graag in ontvangst. Jeroen Droogsma, vanuit Vripack in Sneek betrokken bij Solar Sport One, onderstreepte het belang van kennismaken met waterstof. "We moeten in de maritieme sector hard op zoek naar duurzame oplossingen. Daar hebben we goed opgeleide mensen voor nodig."