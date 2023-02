Waterstof in de lift als energiebron

SNEEK- Bedrijven in Fryslân kunnen – als het aan de provincie Fryslân ligt – straks meer gebruik maken van groene waterstof als energiebron in hun bedrijfsproces. Waterstof kan dienen als vervanging van aardgas en bijdragen aan een duurzamere samenleving. De provincie wil de beschikbaarheid van waterstof vergroten door de komst van vulpunten te ondersteunen en aftakkingen van het Nationale waterstofnetwerk mogelijk te maken. Die plannen maakte energiegedeputeerde Sietske Poepjes (foto) vandaag bekend in de Friese Waterstofagenda.