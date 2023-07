Watersportactiviteiten in centrum Sneek tijdens 86e Sneekweek

SNEEK- Komende Sneekweek kun je diverse watersportactiviteiten beleven en ervaren in het centrum van Sneek. Op maandag is het watersportdag in het centrum van Sneek met supclinics, een suptoer en de hilarische Sneekweek Rubberbootrace. Op dinsdag start het event ‘Optimist on Tour’ waarbij kinderen de grondbeginselen van het zeilen leren. Daarnaast kunnen ze kanovaren en proefjes doen in een waterlaboratorium. En op de laatste dag is het tijd voor de clean up suptour. Help mee om de grachten van Sneek al suppend schoon te maken. We sluiten deze week met een avond suptoer door het centrum van Sneek.

Sneekweek Rubberbootrace in nieuw jasje

Maandag 7 augustus, 15.00 uur

Op maandag 7 augustus om 15.00 uur is het weer tijd voor de Sneekweek Rubberbootrace. Al peddelend in een rubberboot strijden de deelnemers voor leuke Sneekweekprijzen en natuurlijk voor de eer. Dit jaar gaan we 'Snel naar de bel' Wie legt de route het snelste af? Dit keer gaan er een aantal boten tegelijk strijden tegen elkaar. Met maximaal 2 schippers in een (eigen) rubberboot. En als klapper van de dag gaan de snelste roeiers nog eens tegen elkaar strijden. De start is op de Westersingel bij het Theater Sneek. Leuk en hilarisch wordt het zeker weer!

Optimist on Tour meert aan in Sneek

Dinsdag 8 augustus, woensdag 9 augustus, donderdag 10 augustus

Tijd: 10-17.00 uur

Locatie: voor het Theater Sneek



Kinderen die altijd al eens hebben willen kanovaren of zeilen, kunnen hun hart ophalen. Optimist on Tour komt van dinsdag 8 augustus tot en met donderdag 10 augustus naar Sneek tijdens de Sneekweek! Drie dagen lang kun je in het centrum gratis watersporten en leer je bovendien veel over water.

Het water op

'Optimist on Tour Sneek' is een samenwerking tussen Stichting Sneekweek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek en het Watersportverbond. Basisschoolkinderen tussen acht en de twaalf jaar uit de regio kunnen 8, 9 en 10 augustus naar Sneek toekomen om kennis te maken met kanovaren en zeilen. Ze krijgen les van gecertificeerde instructeurs van het Watersportverbond. Het enige wat je nodig hebt is een zwemdiploma A. 'Optimist on Tour zorgt voor de rest!'

Programma en aanmelden

Elke dag kunnen kinderen zich vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, gratis inschrijven via de website optimistontour.nl, dan ben je zeker van een plek. Aanmelden kan ook op locatie, hierbij is wederom toestemming van een ouder/verzorger nodig. Elk heel uur start er een nieuwe les. Eerst krijg je theorieles op de kant. Daarna ga je zelf aan het roer zitten van een Optimist of ga je kanovaren.

Professor in het Waterlab

Altijd al professor willen spelen? Naast Optimist on Tour kan je ook aan wal het Waterlaboratorium binnentreden. Je verandert ter plekke in een heuse onderzoeker met witte jas, bril en pipetjes om allerlei proefjes met water te doen. Waarom blijven ijzeren punaises bijvoorbeeld drijven op het water? En hoe zuiver je water zodat je het kan drinken? Met deze proefjes leren we kinderen over schoon water en een duurzame toekomst.

Inschrijven



Schrijf je van te voren gratis in via de site, maar ter plaatse aanmelden kan ook.

Supclinics & suptours, start centrum Sneek

Stand Up Paddling, ofwel staand op een board peddelen is helemaal van deze tijd. Lekker op het water sportief bezig zijn. Wil je kennismaken met de SUP Sport? Dat kan tijdens deze Sneekweek. Sharksups biedt de volgende supactiviteiten aan op basis van inschrijving/reservering:

Sneekweek SUPclinic (beginners)

Heb je nog nooit gesupt of wil je net die paar trucs weten waardoor je stabieler staat of sneller gaat zonder meer kracht te gebruiken? Dan is dit wat voor jou! Tijdens de beginner les leren we alle fijne kneepjes van het suppen.

Zaterdag 5 augustus, tijd 15.00 – 16.30 uur

Maandag 7 augustus, tijd: 12.00 uur – 13.30 uur

Sneekweek SUPtour door Sneek

Verken de grachten van Sneek via het water! Op 7 augustus start erom 20 uur een suptour met een duidelijke uitleg van een van de instructeurs, hierbij krijg je tips en trucs waardoor je stabiel op het board staat en je de juiste peddeltechniek tijdens de tour beheerst. Vervolgens gaan we met de groep het water op en varen we een relaxte tour door de grachten van Sneek.

Sneekweek Suptour ‘Suppen & Sûpen’

Op donderdagavond 10 augustus is het één groot feest op het water! We varen met een drankje en muziek door het centrum van Sneek. Met heerlijke muziek op de achtergrond en de zon op je gezicht wil je dit feest niet missen. Trek je mooiste badpak aan, want de kans dat je nat wordt is groot. Start op de Jousterkade.

Clean up on Tour naar Sneek

Donderdag 10 augustus, tijd 10-12 en 14-16 uur

Op donderdag 10 augustus komt Clean up on Tour naar Sneek. In de ochtend tussen 10.00u en 12.00u en in de middag van 14.00u tot 16.00u gaan groepen van maximaal 16 deelnemers het water op om afval te verzamelen.

Clean up on Tour

Met Clean up on Tour maakt het Watersportverbond volwassenen op een leuke, sportieve en laagdrempelige manier bewust van hun verantwoordelijkheid richting een schone natuur. Tijdens de schoonmaakactie gaan deelnemers het water op om vanaf hun sup board afval uit het water te vissen. Het is dus meteen een laagdrempelige mogelijkheid om onder begeleiding van instructeurs, kennis te maken met watersport, in dit geval het suppen.

Het initiatief van het Watersportverbond en partner Allianz Benelux heeft op deze manier in 2022 al 1663 kilo afval uit het water gehaald. Kiran Badloe, ambassadeur en olympisch kampioen windsurfen, legt uit waarom afval uit de natuur vissen zo belangrijk is: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat heb ik thuis altijd geleerd. En daar maak ik me als ambassadeur van Clean up on Tour echt hard voor.’

‘Als intensief watersporter zie ik het over de hele wereld. Dan drijft of ligt er opeens een volle vuilniszak in het water, een winkelwagen, een schoenzool of plastic doppen. Dat kan echt niet. Daar moeten we wat aan doen.’

Inschrijven

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich gratis inschrijven!

Voor meer info en inschrijven kijk op: www.sneekweekfeest.nl