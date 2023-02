Watersport voor mensen met een beperking krijgt verdere impuls door samenwerking

Utrecht- In tegenstelling tot de beslissing van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om zeilen niet terug te laten keren op de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles, bundelen verschillende organisaties in Nederland hun krachten om mensen met een beperking juist meer mogelijkheden in ons land te bieden om actief te watersporten.

De betrokken organisaties zijn het Watersportverbond, Stichting Sailability Nederland, Stichting SailWise, klassenorganisaties waaronder Hansa Klasse Nederland, Special Olympics, Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), Stichting Roeivalidatie en Fonds Gehandicaptensport. Onafhankelijk van elkaar gebeurt er al heel veel in de watersport om meer inclusiviteit te realiseren, maar deze samenwerking gaat helpen nog meer drempels weg te nemen.

Beter toegankelijk maken

Het doel van de samenwerking is om watersport voor mensen met een beperking nog beter toegankelijk te maken en hen de mogelijkheid te bieden zich duurzaam te ontwikkelen binnen verschillende takken van watersport, zowel recreatief als op wedstrijdniveau, zowel nationaal als internationaal. De takken van watersport waarop de samenwerking zich zal richten, zijn: zeilen, kanoën, roeien, suppen, windsurfen en kitesurfen.



In dat kader is het goed om te melden dat op de Allianz Wereldkampioenschappen Zeilen in Den Haag, van 10 tot en met 20 augustus dit jaar, ook zeilers meestrijden om de wereldtitels in de paraklassen. Er zijn al bijna 70 zeilers ingeschreven. Een ander succesvol voorbeeld is het gezamenlijke NK Kanosprint afgelopen zomer in Rotterdam.



In eerste instantie zal de samenwerking zich richten op strategie en organisatie, doorverwijzing aan elkaar, opleiding en promotie. Het streven is om de samenwerking uit te breiden naar andere terreinen.



Dit jaar focust de samenwerking op de volgende speerpunten:

Het WK inzetten in de promotie (beeldvorming) van watersporten voor mensen met een beperking

Watersporten voor kinderen met een beperking integreren in het succesvolle ‘Optimist on Tour’ programma gericht op scholen en jeugd

Ook de internationale bond World Sailing is met de genoemde samenwerkingspartners, even toegewijd aan het verbinden van alle watersporters. Via de internationale bond is er ondersteuning bij groei van de parazeilsport door training van coaches en de support aan atleten.



"Ondanks de recente tegenslag gaat onze inzet voor mensen met een beperking die willen watersporten juist nu een impuls krijgen. Met deze samenwerking geven we een boost aan het bieden van dezelfde kansen aan mensen met een beperking,” besluit Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond.