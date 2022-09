Watersport Boulevard ’t Ges viert 20-jarig jubileum

SNEEK- Om het de watersporter gemakkelijker te maken, werd 20 jaar geleden langs de Houksesloot in Sneek een bedrijvenpark aangelegd, waar alle mogelijke watersportbedrijven bijeen gebracht werden. Het staat officieel bekend als Watersport Boulevard 't Ges Sneek. Gisteren kwamen leden en genodigden bij elkaar in de Friese Hoeve aan ’t Ges nummer 6 om het jubileum te vieren.

Een twintig jarig huwelijk heet ook wel een porseleinen huwelijk, en dat past ook wel een beetje bij ’t Ges waarbij de nu ruim 60 leden een zakelijke familie vormen. Velen waren gistermiddag aanwezig om achterom te kijken, maar ook zoals echte ondernemers betaamt de blik voorwaarts te richten.

Kritische toespraak George Brandsma

Initiatiefnemer van het watersport gerelateerde industrieterrein, George Brandsma ging met de aanwezigen terug in de tijd en vertelde over het ontstaan van ’t Ges. Aan het einde van zijn speech was Brandsma kritisch richting gemeente, hij deed dit door twee opmerkingen te plaatsen. “Er liggen bij ons 80 schepen waaronder een paar schepen uit het buitenland, Oostenrijk, Canada, Zwitserland, Spanje. Over Spanje wil ik het even hebben, die mijnheer heeft een boot van dik anderhalf miljoen, een schiphuis van twee ton en die krijgt ieder jaar een heffing voor de OZB. Daar zit ook een heffing bij voor het Ondernemersfonds. Dan moet u ( Brandsma richtte zich tot de aanwezige wethouder Bauke Dam, red.) de man maar eens moet uitleggen waarom hij moet mee betalen als Sinterklaas hier komt."

"De tweede opmerking gaat over de uitstraling van de Watersport Boulevard ’t Ges. De bedoeling was 20 jaar geleden om een prachtige uitstraling te zijn voor de watersport. Als je er nu langs vaart dan schaam je je dood. Er wordt niets gedaan aan de groenvoorziening, de ondernemers mogen er niets aan doen en misschien is het een goede zaak dat de ondernemersvereniging ’t Ges en de gemeente SWF om de tafel te gaan zitten om daar structurele oplossingen voor te vinden.”

Na de speech van ondernemer George Brandma kreeg wethouder Bauke Dam het woord en hij reageerde meteen op de kritiek van Brandsma. “Het is mooi dat ik huiswerk mee naar huis krijg…”

Uit die opstelling van de wethouder bleek meteen al dat Dam zeker met het bestuur, van wat hij ‘één van de meest gezellige bedrijventerreinen van de gemeente’ noemde. Het gesprek zal er dus zeker komen!

Dat de wethouder die kwalificatie van 'gezellige' gaf aan ’t Ges is ook zeker de verdienste van voorzitter Folkert Poiesz, die gistermiddag als opperstalmeester fungeerde en zelf uiteraard ook nog het woord nam.

“’t Ges is een gewilde vestigingslocatie, maar wij moeten zeer alert blijven want de concurrentie zit niet stil en wij zien steeds meer gelijksoortige watersport industrieterreinen ontwikkelen”, hield Poiesz de ondernemers voor. Gelukkig is er nog geen leegstand op ’t Ges en er is veel werk, wist de voorzitter verder nog te vertellen om vervolgens een toost uit te brengen. Inderdaad een gezellige ondernemersvereniging!