Waterregulering is vooral in de zomer belangrijk vanwege droogte

SNEEK- Waterregulering is het hele jaar door ontzettend belangrijk, maar vooral in de zomer vanwege droogte! Droogte ontstaat niet in één dag, en is ook niet in één dag weer opgelost. Daarom is het verstandig om bewuster met drinkwater om te gaan. Gemiddeld gebruiken we 120 liter drinkwater per dag. 3% van dit drinkwater gebruiken we voor consumptie, de rest spoelen we door. Kijk wat jij kunt doen om korte heftige buien én langdurige droogtes de baas te zijn.

