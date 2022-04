Waterpoort van binnen te bekijken

SNEEK-Op zaterdag 2 en 9 april is de Waterpoort open voor publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur kun je de toren beklimmen. Stadsgidsen van het Fries Scheepvaart Museum zullen je rondleiden en de verhalen vertellen die we over de poort kennen.

Want weet jij bijvoorbeeld, hoe het komt dat de klok van de Waterpoort altijd 5 minuten voor loopt? En dat er ooit eens een gezin heeft gewoond met – denken we – wel 6 kinderen? De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. In verband met de beperkte capaciteit van de toren, kan het wel zijn dat je even moet wachten.