Waterpoort kleurt oranje: stop geweld tegen vrouwen

SNEEK- Wereldwijd wordt van 25 november tot en met 10 december aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Dit gebeurt door middel van de campagne ‘Orange the World’. Kenmerkend voor de campagne zijn de gebouwen die in steden over de hele wereld oranje worden uitgelicht. Ook in Friesland worden verschillende gebouwen oranje verlicht. In Sneek is dat De Waterpoort.

Orange the World

Wereldwijd krijgt een op de drie vrouwen te maken met geweld. Met de internationale campagne Orange the World wordt hier aandacht voor gevraagd. Oranje staat voor dageraad en zonsopgang; voor een hoopvolle, geweldloze toekomst voor meisjes en vrouwen.

Hulp vragen

Naar schatting vertelt slechts 40% van de vrouwen die te maken heeft gehad met geweld een bekende of een organisatie over wat er gebeurd is. Ze weten vaak niet waar ze terechtkunnen, ze schamen zich en zijn bang dat niet te worden geloofd.

Centrum Seksueel Geweld (CSG)

De Friese gemeenten vragen in deze periode extra aandacht voor het Centrum Seksueel Geweld. Eén op de acht vrouwen maakt ooit in haar leven een verkrachting mee. Dat maakt seksueel geweld tot een groot maatschappelijk probleem. Het Centrum Seksueel geweld Friesland helpt vrouwen (en mannen) die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Bij het CSG werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding of verkrachting de hulp te geven die ze nodig hebben.

Heb jij een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt? En wil je hierover praten? Neem dan contact op met het CSG. Je kunt 24/7 gratis (en anoniem) bellen met 0800-0188 of (anoniem) chatten via www.centrumseksueelgeweld.nl op werkdagen van 16.00 – 06.00 en in het weekend tussen 20.00 – 06.00.