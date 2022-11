Waterpoort kleurt groen in Week van de Pleegzorg

SNEEK- Van woensdag 2 tot en met 9 november is het de Week van de Pleegzorg. Met deze week wil Jeugdzorg Nederland aandacht vragen voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders. En wordt aandacht gegeven aan alle pleegouders die zo een groot verschil maken. In Sneek staat de Waterpoort deze week ‘s avonds in het groene licht om aandacht te vragen voor pleegzorg.

Geef de toekomst van een kind #groenlicht

Om ieder kind dat op pleegzorg wacht een thuis te kunnen geven zijn er nieuwe pleeggezinnen nodig. Tijdens de Week van de Pleegzorg zetten Pleegzorg Nederland en het initiatief ‘Open Je Wereld’ zich in om meer zichtbaarheid te geven aan dit probleem en meer mensen enthousiast te maken.

Informatiebijeenkomst op 7 december in Sneek

Om mensen te informeren over wat pleegzorg betekent worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio. Jeugdhulp Friesland, de William Schrikker Gezinsvormen en het Leger des Heils zijn hier samen met pleegouders aanwezig voor mensen die pleegouder willen worden of hierover nadenken. Heb je vragen of wil je van andere pleegouders horen wat hun ervaringen zijn. Meld je dan aan voor één van deze bijeenkomsten. Aanmelden kan via de website van Jeugdhulp Friesland.