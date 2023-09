Waterpoort Boys zoekt verder naar de oplossing

“Elk voordeel heb zijn nadeel”

De enige treffer ontstond nadat de grensrechter van de Snekers bij een bal die duidelijk over de zijlijn was, liet doorspelen. Hij dacht daarmee zijn ploeg te bevoordelen. Het voordeel wed in dit geval echter een nadeel, want luttele tellen later scoorde de thuisclub de openingstreffer. Die voorsprong viel niet onverdiend te noemen, want de ploeg van trainer Willem de Brouwer kwam veel beter uit de blokken dan Waterpoort Boys en de 44-jarige Pieter Nijdam stond dan ook meer in de belangstelling dan hem lief was, al zijn er ook goalies die daarop kicken.



Ruim

De supporters van Waterpoort Boys 'kickten' voor rust zeker niet op het spel van hun favorieten. Dat was namelijk ronduit slecht en de collega van Nijdam kreeg dan ook weinig ballen te verwerken. Alleen bij den voorzet op Richard Hamstra en bij een halfvolley van Kedde was sprake van enige dreiging. Hamstra kon na voorbereidend werk van Dylano van Dijk en Andy de Vries echter net niet bij de bal en de inzet van Kedde die ruim voorlangs ging, leek gevaarlijker dan ie in werkelijkheid was. Ruim was vervolgens ook het bijvoeglijk naamwoord bij een inzet van Marcel van der Meulen die na een prima pass van Dylano van Dijk alleen voor de vijandelijk goal opdook. De uithaal bij de grootste Sneker kans belandde net niet in een baan om de aarde, maar het scheelde niet veel.



Koel(bloedig)

Even daarvoor verdween een inzet van de thuisclub rakelings over, zulks tot opluchting van de aanhang uit de Waterpoortstad die op het warme sportpark de schaduw had opgezocht. Die aanhang kreeg het zoals hiervoor al werd vermeld, niet bepaald warm van de verrichtingen van hun idolen. Dat zou na rust echter veranderen, al kreeg Scharnegoutum ;70 in die tijdspanne ook mogelijkheden. Nijdam hield echter - en een enkele keer met kunst en vliegwerk - het hoofd koel en zag dat Kedde aan de andere kant bij een afvallende bal net niet koelbloedig genoeg was.



Terecht

Diezelfde Kedde leek na een onzekerheidje in de Scharnegoutum-defensie achterover koppend te scoren. Het applaus ging echter naar de redding en mijn de daaropvolgende corner naar de paal die de thuisclub later nog een keer zou behoeden. Na een interceptie van Brian Visser schoot Tom de Wit de bal namelijk meteen over de te ver voor zijn goal staande keeper heen en klonk andermaal het geluid van trillend aluminium over De Kromme Tille. Het was een actie die meer had verdiend en toen dat meer even later door toedoen van diezelfde De Wit wel viel, viel de daaraan voorafgaande actie terecht niet in goede aarde.



Een gelijkmaker zou op basis van de tweede helft wel terecht zijn geweest, maar die zou uiteindelijk niet vallen, ook al omdat bij een laatste poging van afstand van Andy de Vries de echte overtuiging ontbrak. Het bleek dan ook bij 1-0 en daardoor mag Scharnegoutum ’70 komende zaterdag met Makkum uitmaken, wie van hen naar de kokertjes gaat. Voor Waterpoort Boys zit het bekeravontuur er na twee wedstrijd op, maar dat geldt (nog) niet als het om het oplossen van de puzzel gaat.

​

Scharnegoutum ’70 - Waterpoort Boys 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Jesse Lee Staalsmid (24.)

Scheidsrechter: H. Kuiers

Opstelling Waterpoort Boys: Pieter Nijdam, Dylano van Dijk, Roy Vermaning (46. Calvin Pasveer), Jesper Knoop, Joey de Jong, Tim van der Werf, Andy de Vries, Kevin Kedde, Brian Visser, Richard Hamstra (14. Marcel van der Meulen/70. Tom de Wit en Nahimro Lacroes (46. Lars van Dijk)

Bron: https://pengel.weebly.com/