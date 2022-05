Waterpoort Boys wint veldslag om de tweede plek

Zeer matig

Daar leek het in de eerste helft overigens niet op, want de brandweermannen uit de Waterpoortstad speelden zeer matig en slaagden er eigenlijk maar één keer in om de brandhaard (lees: het vijandige doel) te bereiken. Dat gebeurde na een steekpass van Tim van der Werf, waarbij Lars van Dijk een goede mogelijkheid liet liggen. Van de gasten uit Stavoren ging daarentegen meer dreiging uit en veelal gebeurde dat via de vleugels. Dat leverde een aantal keren een hoekschop op. Daarbij kwam de Sneker verdediging echter niet in problemen, terwijl WPB-doelman Stefan Rijpkema bij een niet al te harde schuiver ook niet echt in ademnood kwam.



Capriolen

De Sneker goalie kwam niet lang daarna bij een diepe bal uit zijn doel en zorgde daarbij niet alleen voor een hachelijke situatie, maar ook voor de vraag “wat doet hij daar? De capriolen van de Sneker goalie bleven tot opluchting van het thuispubliek echter zonder gevolgen, maar bij het volgende gerommel in de Sneker verdediging waarbij de bal breed werd gelegd, was het wel raak. De brandverzekering zorgde echter voor dekking, al werd die door de betreffende verzekeringsagent wel heel erg en eigenlijk te ruim geïnterpreteerd. De arbiter nam het alarmsignaal echter over en nadat de bezoekers een minuut later na een vanaf rechts teruggetrokken bal opnieuw een grote kans kregen (voorlangs), deed de scheids dat op slag van rust nog een keer en deze keer terecht, omdat de doelpuntenmaker bij die aanval - en nu zonder enige vorm van discussie - buitenspel stond.



Druk zonder kansen

Bij het begin van de tweede helft leverde zowel een corner als een vrije trap van de gasten niks op, waarna Waterpoort Boys de druk opvoerde en met een inzet van Marcel van der Meulen voor het eerst sinds lange tijd weer een teken van leven gaf. De uithaal van "de ladderwagen” (lees; de spits) werd door doelman Tibbe de Vries echter vakkundig gepareerd en ook bij de daaropvolgende inzet kwam de sluitpost als winnaar uit de strijd. Veel meer dan dat leverde de Sneker druk echter niet op, ook al omdat een actie van Brian Visser in de kiem werd gesmoord en omdat Van der Meulen bij een voorzet geen medespeler in stelling wist te brengen.



Een minuut

Zo bleef het beeld van een typische nul nul-wedstrijd in leven, totdat de bal aan de andere kant opeens ongelukkig tegen de hand/arm van verdediger Stefan Kroon aankwam en Edwin Pluister vanaf elf meter mocht aanleggen (0-1). Het zou het begin van een incidentrijke slotfase zijn en de eerste commotie ontstond, toen Brian Visser bij een counter onderuit werd gehaald en die overtreding vreemd genoeg zonder gevolgen bleef.



Bij de volgende actie van de thuisclub kwam QVC echter niet onder de gevolgen uit en was het Lars van Dijk die na een actie van Visser de gelijkmaker tegen de touwen schoof. Diezelfde Van Dijk deed even later het Schuttersveld helemaal ontploffen, want na een listig passje van Van der Meulen liet de aanvaller vrijwel meteen daarop de tweede Sneker treffer noteren. en daarmee had Waterpoort Boys de rollen in één minuut omgedraaid.



​“Brand meester"

Nadat een inzet van Andy de Vries niet hard en zuiver genoeg was om De Vries voor de derde keer te verschalken, verrichte Stefan Rijpkema aan de andere kant zijn beste reddingswerk van de middag door een kopbal uit de hoek te tikken. Dat leidde tot enige frustratie bij en een slaande beweging van Edwin Pluister die met een gele kaart werd bestraft, waar Robert Minks eerder met een soortgelijke actie de dans was ontsprongen.



Die gele kaart zou in de slotminuten consequenties hebben, toen de QVC’er Andy de Vries onderuit schoffelde en hij er met de kleur van de brandweer vanaf moest. Daarvoor had Dennis Niemarkt met een paar acties namens Waterpoort Boys de “heatmap" in de vijandelijke zestien een paar keer met veel rood ingekleurd. Bij zijn tweede actie lukte het Brian Visser (op de paal) en Lars van Dijk echter niet om de wedstrijd bij de herkansingen in het slot te gooien, terwijl laatstgenoemde met een goed schot eveneens geen doel trof. Niet veel later klonk met het laatste fluitsignaal echter toch het sein “brand meester” en had Waterpoort Boys de veldslag om de tweede plek in zijn voordeel beslecht.

Waterpoort Boys - Q.V.C. 2-1 (0-0)

​Doelpunten: 0-1 Edwin Pluister (63.-pen.) , 1-1 Lars van Dijk (71.), 2-1 Lars van Dijk (72.)

​Scheidsrechter: J.W. Roesink

Gele kaart: Lars van Dijk (Waterpoort Boys)

Rode kaart (2x geel): Edwin Pluister (QVC)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Robert Minks, Jesper Knoop, Kevin Kedde (65. Orlando Pasveer), Tim van der Werf (70. Dennis Niemarkt), Andy de Vries,, Brian Visser, Marcel van der Meulen (80. Calvin Pasveer) en Lars van Dijk



Bron: https://pengel.weebly.com/